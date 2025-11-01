El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una enfermera administra la vacuna contra la gripe en un centro de salud de Segovia. Antonio Tanarro

La vacunación antigripal en Segovia se propone superar el parco 37% de cobertura infantil

Los niños de entre dos y ocho años reciben este año una dosis intranasal más cómoda de administrar en vez de la inyección

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:17

La campaña para armar los organismos frente a las esperadas embestidas de los virus que aprovecharán el otoño y el invierno para irrumpir, expandirse y ... transitar con más facilidad, dejando tras de sí el previsible aumento de las infecciones respiratorias agudas, está en marcha. Ha habido una primera fase que comenzó al mismo tiempo que el mes de octubre y que concentró la vacunación frente a la gripe y la covid-19 en la población que por su vulnerabilidad tiene prioridad en la estrategia de inmunización. Desde el día 1, equipos de enfermería se distribuyeron por las residencias de ancianos y centros de atención a personas con discapacidad para administrar las dosis correspondientes de protección. El protocolo establecido también incluye en este grupo de preferencia a niños de entre seis meses y ocho años, lo que supone haber ampliado la horquilla ya que antes era hasta los cinco, y a las embarazadas.

