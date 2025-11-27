El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Vista aérea del Hospital General y de los terrenos donde se prevé su ampliación. Antonio Tanarro

Sanidad asegura que licitarán las obras para ampliar el hospital de Segovia en 2026

El consejero confirma que ya se dispone del proyecto básico y a comienzos de año se tendrá el proyecto definitivo

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:47

Comenta

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, respondió durante el último pleno celebrado en las Cortes que la intención ... de la Administración autonómica es licitar el próximo año las obras de ampliación del Hospital General Universitario de Segovia. Durante su respuesta a las críticas planteadas por el procurador socialista Sergio Iglesias, el responsable de la sanidad regional afirmó que su consejería ya dispone del proyecto básico y que a comienzos de 2026 se contará con el proyecto definitivo. «Licitaremos la obra en cuanto lo tengamos», sostuvo Vázquez sobre una ampliación presupuestada en 42 millones de euros y que permitirá «contar con más espacios ambulatorios, hospitalizaciones de larga y media estancia y un crecimiento del área de diagnóstico del bloque quirúrgico».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  2. 2

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años
  3. 3

    Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»
  4. 4 Atribuyen al asesino de Eli ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima
  5. 5 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  6. 6 Tres detenidos por lanzar droga y móviles en pelotas de tenis a la cárcel de Segovia
  7. 7 El salmantino Fernández Vera cae fulminado en la crisis por el desfalco en la investigación del cáncer
  8. 8

    Evacúan una empresa de Boecillo por una nube roja generada por una reacción química
  9. 9 Vuelve el mercado navideño a la Plaza Mayor: oferta, horarios y días de apertura
  10. 10

    «La estación habría que repensarla porque no es idónea para soterrar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sanidad asegura que licitarán las obras para ampliar el hospital de Segovia en 2026

Sanidad asegura que licitarán las obras para ampliar el hospital de Segovia en 2026