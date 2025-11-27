Sanidad asegura que licitarán las obras para ampliar el hospital de Segovia en 2026 El consejero confirma que ya se dispone del proyecto básico y a comienzos de año se tendrá el proyecto definitivo

Vista aérea del Hospital General y de los terrenos donde se prevé su ampliación.

Quique Yuste Segovia Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:47 Comenta Compartir

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, respondió durante el último pleno celebrado en las Cortes que la intención ... de la Administración autonómica es licitar el próximo año las obras de ampliación del Hospital General Universitario de Segovia. Durante su respuesta a las críticas planteadas por el procurador socialista Sergio Iglesias, el responsable de la sanidad regional afirmó que su consejería ya dispone del proyecto básico y que a comienzos de 2026 se contará con el proyecto definitivo. «Licitaremos la obra en cuanto lo tengamos», sostuvo Vázquez sobre una ampliación presupuestada en 42 millones de euros y que permitirá «contar con más espacios ambulatorios, hospitalizaciones de larga y media estancia y un crecimiento del área de diagnóstico del bloque quirúrgico».

Noticia relacionada El PSOE dice que la situación sanitaria en la provincia es «insostenible» Con la licitación de las obras prevista para 2026, la gran incógnita es cuándo comenzarán los trabajos para ampliar una infraestructura prometida en 2020 durante la pandemia y que en el borrador de presupuestos del próximo año tan solo contaba con una partida de 400.000 euros. El plazo de ejecución previsto es de 48 meses, por lo que no se espera que la ampliación del centro hospitalario esté totalmente terminada hasta finales de 2030 o 2031.

