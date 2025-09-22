El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen de archivo de empresas en un polígono industrial de Segovia. Antonio de Torre

Segovia

Las sanciones de Inspección de Trabajo cuestan 1,5 millones de euros a las empresas

La mayoría de las infracciones detectadas en la provincia se corresponden con el área de economía irregular y extranjería

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:20

El equipo de inspectores del Ministerio de Trabajo y Economía Social vigila con lupa el cumplimiento de los reglamentos y la actualización de nuevas normativas ... por parte de los negocios segovianos. Las sanciones interpuestas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social suponen de media un coste anual de 1,5 millones de euros a las empresas de la provincia, montante que se repitió en el último ejercicio cerrado. Es una cuantía que se corresponde con distintos tipos de infracciones, aunque las más cuantiosas son las que contravienen la legislación en materia de extranjería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un joven de 22 años en un choque frontal con un camión en Traspinedo
  2. 2

    El centro se cierra este lunes al tráfico privado con motivo del Día sin Coche
  3. 3

    Carlos Soto: «Las tapas de los domingos del bar Kaché son espectaculares»
  4. 4

    La huella invisible de Israel en Castilla y León: de los regadíos a la automoción
  5. 5 Cae en Valladolid una banda que aprovechó las fiestas para robar móviles y carteras
  6. 6

    Verónica Casado logra la acreditación como catedrática que permite su retorno a la universidad
  7. 7 Nápoles llora la muerte de la Erasmus leonesa: «Eres una estrella que seguirá brillando en el cielo»
  8. 8 Cuatro detenidos por una riña tumultuaria con armas en el barrio de Delicias
  9. 9

    El Real Valladolid pierde en Albacete el partido que debió perder semanas atrás
  10. 10 Valladolid se vuelca con el VII Día de la Bici

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las sanciones de Inspección de Trabajo cuestan 1,5 millones de euros a las empresas

Las sanciones de Inspección de Trabajo cuestan 1,5 millones de euros a las empresas