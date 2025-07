Rubén seguirá en una Segoviana que acumula bajas en defensa y vuelve a perder a su goleador

La Gimnástica Segoviana se mueve en el mercado y ha anunciado hasta tres movimientos, una renovación y dos salidas. Rubén Yubero 'Chupo' ha decidido continuar ... en el club un año más. El lateral segoviano disputará su decimoséptima temporada en el primer equipo. En el apartado de salidas, el central David López no renueva y finaliza su etapa en la Gimnástica tras tres temporadas. Además, el delantero galés Joshua Farrell se marcha traspasado al Zamora tras pagar la cláusula del jugador.

Joshua Farrell llegó en enero para suplir la baja de Davo. El delantero, internacional sub-21 con Gales, fichó por la Segoviana procedente del Villanovense, donde marcó ocho goles en la primera vuelta en Segunda RFEF. No alcanzó las cifras del goleador gallego, pero ha ofrecido un buen nivel. Mientras que Davo fue el pichichi durante la primera vuelta con sus nueve dianas antes de marcharse al Ibiza en enero, Farrell ha marcado cinco goles en dieciséis partidos, algunos de ellos vitales para conseguir sendas victorias en Sestao y Bilbao. El galés no pudo evitar el descenso con sus goles, pero su rendimiento no pasó desapercibido para muchos clubes. El Zamora CF, equipo revelación en el grupo de la Gimnástica en Primera RFEF y que está llevando a cabo un proyecto ambicioso, ha abonado la cláusula de rescisión del delantero.

La otra salida es la de David López. El central zurdo llegó desde la UDAlzira en el verano de 2022 con apenas 21 años y un futuro prometedor por delante. En sus tres temporadas como gimnástico se ha convertido en una pieza importante pese a sus problemas con las lesiones. Ha formado sólidas parejas con Abel Pascual y con Sergi Molina, además de cumplir como lateral izquierdo en algunos partidos. Con la camiseta blaugrana ha disputado un total de 65 partidos y ha aportado un gol clave en el ascenso. Su tanto en La Albuera frente al San Sebastián de los Reyes hizo que la Sego se colocara en segunda posición, mientras que los madrileños perdieron el liderato. David López ha vivido un 'play-off', un ascenso a Primera RFEF y el reciente descenso. Además, el central ha ejercido como entrenador del primer equipo femenino de la Gimnástica Segoviana. En sus redes sociales, el jugador se ha despedido de los aficionados. «Solo me llevo recuerdos bonitos. Muy agradecido con la ciudad entera por hacerme sentir como en casa».

La Sego, bajo mínimos A día de hoy, la Gimnástica Segoviana solo cuenta con cinco jugadores en plantilla de cara a la próxima temporada

La noticia positiva del día ha sido la renovación del hombre del club, Rubén Yubero 'Chupo'. El veterano lateral segoviano continuará la próxima temporada en la Gimnástica. Será su decimoséptima campaña tras su llegada al primer equipo desde el juvenil en 2009. El héroe del ascenso a Primera RFEF con su gol en la última jornada frente al Illescas seguirá recorriendo la banda izquierda de La Albuera. En las redes del club, Rubén ha comentado que le gusta «disfrutar año a año de llevar el escudo de la Segoviana a lo más alto». También ha hecho un llamamiento a la afición. «Tenemos ganas de demostrar que vamos a hacer una buena temporada y ojalá se mantenga la masa social que se ha generado en estos años».

Sin defensas en plantilla

La Gimnástica fue el equipo más goleado la pasada campaña en Primera RFEF. Los de Ramsés Gil encajaron 69 goles en 38 partidos, una cantidad muy superior a la del resto de equipos. Tras la Sego quedaron igualados el filial del Betis y el de Osasuna, con 59 tantos. Ninguno de ellos descendió. La Segoviana tenía una de las peores plantillas por presupuesto y las goleadas lejos de La Albuera engrosaron la sangrante cifra. A pesar de la gran diferencia de goles recibidos con respecto al resto de clubes, la Segoviana peleó la salvación contra equipos como el Sestao, que encajó 24 goles menos.

El nivel de los integrantes de la línea defensiva fue bueno en líneas generales. La afición lo evidenció en la encuesta que realizó El Norte. Para los segovianos, los pilares de la defensa son fundamentales y abogaban por la continuidad de Abel Pascual, Sergi Molina, David López, Rubén Yubero, Juan Silva y Hugo Marcos, este último algo más cuestionado. Sin embargo, tras los últimos anuncios del mercado de fichajes, todo parece indicar que la defensa gimnástica tendrá muchas caras nuevas la próxima temporada.

En el puesto de central, a la salida de Abel Pascual se suma también la de David López. Por otra parte, la cesión de Sergi Molina finalizó el 30 de junio y el defensa alicantino se encuentra sin equipo. En el lateral izquierdo, similar es la situación de Marcel Céspedes, cuya cesión de seis meses concluyó. El único jugador confirmado de cara a la temporada 2025-26 es Rubén Yubero, que disputará su decimoséptima temporada en la Sego. El futuro de los dos integrantes del lateral derecho, Hugo Marcos y Juan Silva, es una incógnita. Sin contrato en vigor, el club está pendiente de sus posibles renovaciones.