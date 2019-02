Roberto Moreno, nuevo presidente de la patronal de hostelería Roberto Moreno. / A. de Torre El empresario, propietario del restaurante El Secreto de San Clemente, sustituye a Cándido López CARLOS ÁLVARO Segovia Miércoles, 20 febrero 2019, 21:46

La Agrupación de Industrial de Hosteleros Segovianos (AIHS)ha elegido este miércoles por unanimidad al empresario Roberto Moreno López como nuevo presidente. Moreno, propietario del restaurante El Secreto de San Clemente, releva en el puesto a Cándido López, que cogió las riendas del colectivo en marzo de 2017, tras la dimisión de Julián Duque. Con esta elección y la de una junta directiva renovada, la AIHS supera el escollo del relevo generacional que en los últimos años la había abocado al continuismo.

«Cándido me propuso y me sorprendió porque no lo esperaba. No provengo del mundo de la hostelería, sino de la empresa, y solo llevo diez años con mi negocio hostelero, pero afronto el reto con muchas ganas, con mucho interés, porque el de la hostelería es un gremio de una importancia enorme, aunque no se le dé», señaló Moreno tras su elección. El nuevo presidente de la AIHS reivindica el peso que la hostelería tiene en la ciudad y la provincia. De hecho, es, dentro del turismo, uno de los principales motores de la economía local. «Es un gremio en el que hay mucho individualismo que debemos superar. Necesitamos reivindicarnos porque Segovia es un centro turístico y gastronómico de envergadura y la hostelería es, sino el primero, uno de los principales ejes empresariales, que crea puestos de trabajo y mueve la economía. Esto debe quedar muy claro. Por supuesto, habrá un diálogo con las instituciones, pero, por nuestra parte, la reivindicación será constante», sostiene.

Nuevo Ayuntamiento

La relación de los hosteleros con el Ayuntamiento de Segovia no siempre ha sido fácil. Hay muchos asuntos que dependen de las ordenanzas que dicta el Consistorio. La tregua de la patronal de hostelería durará hasta que tome posesión la nueva corporación. Después, hincará el diente a asuntos capitales, en palabras de su nuevo responsable: «Comprendemos que la situación electoral, tanto nacional como local, marcará la pauta y que durante los próximos dos, tres o cuatro meses no podremos afrontar muchas de las cuestiones que queremos poner sobre la mesa. Esperaremos, pues, a que se constituya el nuevo Ayuntamiento para plantear las reivindicaciones que tenemos pensadas, que no son pocas y que tienen que ver con la normativa de terrazas y otros asuntos con los que hay descontento en el seno de la agrupación. Por mucho que nos reunamos ahora con la alcaldesa o con los concejales, hay un proceso electoral de por medio».

En el equipo directivo que acompañará a Roberto Moreno en esta nueva andadura solo figuran tres miembros de la junta anterior, todos como vocales: Ángel Blasco, que preside la patronal de hostelería de Castilla y León, Jesús García Marcos y José Gabriel Cobos; el resto asume la responsabilidad por primera vez. «Hemos tratado de incorporar a gente nueva, a gente joven. Enrique Cañada, el vicepresidente, es un empresario muy joven y muy emprendedor que va a aportar mucho y representa al sector hotelero; el vicepresidente segundo, Rubén García, procede de Villaverde de Íscar, y la provincia tiene un peso muy importante; Esther Núñez y Romualdo Castellanos también forman parte de la junta por primera vez... En fin, creo que es un equipo que aporta mucha savia nueva», valora Moreno.

Adiós de Cándido

El presidente saliente, Cándido López, aprovechó la asamblea para agradecer su colaboración a los miembros de la junta directiva que lo han acompañado su andadura como presidente, así como a todos los profesionales del sector. «Me voy con la satisfacción del deber cumplido. Para mí ha sido un honor trabajar al servicio de la hostelería de Segovia», dijo. López valoró la incorporación de tanta savia nueva: «Faltaba gente que diera el paso y era el momento de que alguien tomara el relevo. Siempre es bueno renovarse, dejar paso a otros. Creo que Roberto tiene una gran equipo directivo. Sin duda, harán un buen trabajo por el colectivo».

Cándido López ha presidido la Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos durante los últimos dos años, aunque ya estuvo al frente de la patronal de hostelería entre los años 2008 y 2012. Después, se eligió a Julián Duque, que permaneció un mandato, entre 2012 y 2016, y se vio obligado a presentarse de nuevo porque no había alternativas, aunque acabó dimitiendo en el año 2017.