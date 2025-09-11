Riaza se suma a la Red de Pueblos Gastronómicos de España Es la primera localidad en Castilla y León en unirse a este proyecto turístico, cuyo objetivo es aunar la excelencia turística y gastronómica del medio rural

La localidad de Riaza se ha sumado a la Red de Pueblos Gastronómicos de España y se ha convertido en la primera de Castilla y León en unirse a este proyecto turístico, cuyo objetivo es aunar la excelencia turística y gastronómica del medio rural «como motor de desarrollo, empleo y oportunidades», tal y como explicaron desde la Red en un comunicado recogido por Ical.

La Red de Pueblos Gastronómicos de España inició su andadura con once municipios del territorio, representantes de siete comunidades autónomas diferentes y, a día de hoy, ya hay otros 32 pueblos más en el país que firmaron la carta de adhesión a la Red, tras haber superado la auditoría necesaria que marca los estatutos de esta Asociación.

Para su presidente, Fernando Valmaseda, la Red aporta a los socios aspectos «determinantes» para el desarrollo presente y futuro del sector del Turismo, «como un gran proceso de formación continua para todos los agentes que forman parte del sector en cada territorio, innovación, digitalización y herramientas tecnológicas de última generación para el desarrollo de cada municipio, gamificación, una ambiciosa campaña constante de comunicación y promoción a nivel nacional e internacional».

Todo ello, sin olvidar las estrategias de desestacionalización y sostenibilidad económica y social, una apuesta «firme» por el desarrollo local y rural, la creación de comisiones de trabajo especializadas para el desarrollo de más de diez iniciativas previstas para este año 2025 formadas por los alcaldes de los municipios integrantes, la firma de acuerdos de colaboración con otras asociaciones y Redes, nacionales e internacionales, que ya solicitaron su integración en el proyecto, y la búsqueda de oportunidades «estratégicas» para el desarrollo de los socios adheridos.

