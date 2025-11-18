Rescatan a veinte adolescentes con síntomas de hipotermia en la Bola del Mundo De entre 12 y 14 años, junto a tres monitores, estaban mojados en el límite provincial entre Segovia y Madrid

El Norte Segovia Martes, 18 de noviembre 2025, 19:30

La Guardia Civil ha rescatado este fin de semana a una veintena de menores, de entre 12 y 14 años, y tres monitores que les acompañaban con inicios de hipotermia que estaban realizando una ruta en la Bola del Mundo, ubicada en la Sierra de Guadarrama entre la provincia de Segovia y la Comunidad de Madrid.

Así, el rescate se produjo en torno a las 11:30 horas del sábado, cuando los efectivos de la Guardia Civil recibieron un aviso por parte de la Cruz Roja indicando que había un grupo con una veintena de menores realizando una ruta, todos ellos mojados y con síntomas de hipotermia por las malas condiciones meteorológicas.

Por ello, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREM) acudió de manera urgente al lugar y evacuó a todos ellos hasta las instalaciones de la Cruz Roja para su valoración médica, esperando su traslado posterior.