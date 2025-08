El cultivo de la remolacha atraviesa en Segovia una crisis sin precedentes que amenaza con su desaparición, alerta la Unión de Campesinos de Segovia-UCCL. ... La combinación de un desplome de los precios, el aumento de los costes productivos, las restricciones medioambientales y la competencia del azúcar importado ha reducido la superficie cultivada en un 40%, poniendo en jaque a un sector clave para Castilla y León, que concentra más del 75% de la producción nacional.

César Acebes, presidente de UCCL Segovia, considera «insostenible» la situación. «La remolacha funcionaba hace años, pero ahora se la han cargado. El precio ha caído de 619 a 540 euros por tonelada, y las ayudas se descuentan del precio final. Además, esta remolacha da menos kilos y es menos competitiva. Los que tienen contratos de cinco años, cuando terminen, o caen en el cultivo o lo dejan», se queja. El agricultor apunta a la reestructuración industrial, que favorece el azúcar refinado importado, como factor determinante. «¿Quieren que el sector funcione o le están dando un tiro?».

La organización agraria denuncia que las restricciones en el uso de fitosanitarios han mermado los rendimientos, mientras que las ayudas, aunque existen, no compensan las pérdidas. «Los costes de producción son altísimos y con estos precios no se puede seguir. La remolacha de ahora no tiene nada que ver con la de antes; no da riqueza», explica el secretario provincial de UCCL. Luego está el temor al acuerdo de Mercosur, que facilitaría la llegada de azúcar de países como Brasil, con estándares más laxos y costes menores.

UCCL reclama medidas urgentes, como la regulación del mercado y un etiquetado claro que diferencia el azúcar de la remolacha nacional, para que los consumidores puedan elegir productos con garantías sociales y medioambientales. «Estamos sobre un castillo de naipes que amenaza con derrumbarse. Si no se actúa ya, será demasiado tarde», advierten. El abandono del cultivo en regiones como Castilla y León y Andalucía es una realidad, y sin intervención, el sector remolachero podría desaparecer en pocos años.