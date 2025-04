Rampas provisionales para permitir la accesibilidad en el hospital de Segovia

Carlos Álvaro Segovia Viernes, 11 de abril 2025, 10:13 Comenta Compartir

Nuria de Lucas, vecina de Segovia que se desplaza en silla de ruedas eléctrica, ha alzado la voz para denunciar las «graves carencias de accesibilidad» ... que a su juicio presenta la nueva urbanización de los espacios que permiten entrar en el Hospital General. Esta usuario denunció ayer las dificultades que ha encontrado en las últimas semanas para llegar a las consultas en su silla de ruedas. «Todos sabemos que las obras son las obras y generan molestias, pero la accesibilidad es un derecho que tenemos los ciudadanos. Segovia no es una ciudad precisamente accesible, tiene muchas carencias», se queja Nuria, que invita a cualquier viandante a acompañarla en un paseo por la ciudad para comprobarlo. «No puedo acceder a muchos comercios, en el mismo teatro no hay un sitio para mí... Son limitaciones que a las personas que tenemos movilidad reducida nos dificultan mucho la vida: los bordillos, las aceras… Cosas en las que no reparas si no tienes problemas de movilidad, pero que con una silla de ruedas o unas muletas complican todo».

El problema es especialmente evidente en los nuevos accesos al Hospital General. Llegar a las consultas médicas ha sido estos días poco menos que una odisea para Nuria y otras personas que también dependen de sillas de ruedas para desplazarse: «Yo subo al Hospital en la silla, por la acera izquierda que parte de la Comisaría. Cuando llego a arriba, me resulta curioso que con la obra de ampliación de la rotonda y de la curva no se hayan instalado plataformas o rampas que permitan acceder de forma autónoma al recinto hospitalario», se quejaba amargamente. Así, en el trayecto entre la acera y la entrada principal, echa de menos rampas en las tres primeras zonas antes de llegar a una pasarela metálica instalada para salvar un escalón. «En algunas ocasiones me han tenido que ayudar operarios de la obra, y sé que han ayudado a otras personas que se encuentran en mi misma situación, pero ese no es su cometido», añade Nuria. La salida del Hospital presenta aún más complicaciones: «No se puede subir a la acera, te retiran las vallas de protección y sales a la carretera principal, con el peligro que eso conlleva». Además, el paso de cebra se encuentra cubierto de grava, lo que dificulta el desplazamiento de las ruedas, y no está adecuadamente rebajado, lo que la obliga a depender de ayuda externa. Nuria ha documentado estas barreras con fotografías y busca respuestas. «Me gustaría saber dónde puedo denunciar esto para facilitar el acceso, sobre todo en un hospital público donde la accesibilidad tiene que ser universal», reclama. Noticia relacionada Las obras obligan a cambiar el acceso al Hospital General de Segovia Informada de la queja de Nuria de Lucas, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León habló de una situación «circunstancial» y pidió disculpas a Nuria y a todos aquellos usuarios que hayan podido tener problemas a la hora de acceder al Hospital General de Segovia. Fuentes de la Delegación aseguran que se han intentado habilitar los accesos «de la mejor manera posible» en el transcurso de las obras, pero el paso se ha visto afectado, irremediablemente, por el trasiego propio de una situación tan extraordinaria. «Las obras están cumpliendo con la normativa vigente. Cuando terminen, la idea es mejorar los accesos de forma definitiva». No queda mucho para la conclusión de los trabajos, que se encuentran en fase de descuento. La propia Junta de Castilla y León fijó el 31 de marzo como fecha límite, pero quedan remates que irán cerrándose en los próximos días. Concluida la urbanización de la zona, será el momento de garantizar la movilidad, aunque después tendrán que empezar las obras para la ampliación del Hospital General propiamente dicha y la construcción del edificio que albergará la Escuela de Enfermería de la Universidad de Valladolid. Igualmente se han recibido quejas en torno a la falta de vegetación de la zona surgida de la remodelación de los accesos, pero lo único planificado hasta el momento es lo concerniente a la fase estructural. La jardinería y la ornamentación llegarán al final. «Cuando las obras acaben, volverá la normalidad en todos los sentidos». Ampliar La Junta reacciona e instala pasarelas en los accesos La Junta de Castilla y León reaccionó con celeridad tras conocer la denuncia pública de Nuria de Lucas e instaló pasarelas que mitigan las carencias de accesibilidad que, al menos de momento, presenta la nueva urbanización de los accesos al recinto sanitario de Segovia. La Administración regional atribuyó lo ocurrido a una «situación circunstancial» y pidió disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas durante las obras.

