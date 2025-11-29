Un pueblo de Segovia estrena nueva señalización inteligente en puertos de montaña El dispositivo de vialidad invernal incorpora 26 nuevas señales que facilitarán de forma rápida mensajes al conductor sobre las condiciones meteorológicas

El Norte Segovia Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:59 Comenta Compartir

La localidad de Navafría estrenó este jueves la nueva señalización inteligente en puertos de montaña para reforzar la seguridad vial en la red autonómica. El dispositivo de vialidad invernal, puesto en marcha por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, incorpora 26 nuevas señales en trece carreteras que facilitarán de forma rápida mensajes al conductor sobre las condiciones meteorológicas.

El director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, visitó la instalación de uno de los nuevos paneles de señalización inteligente en el puerto de Navafría. Esta actuación forma parte del despliegue en el que se invirtieron 346.000 euros financiados con fondos propios y europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su objetivo es reforzar la seguridad vial en los puertos de montaña mediante tecnología que ofrece información en tiempo real sobre nieve, hielo y posibles restricciones de tráfico.

Durante la visita, Puerta destacó que la seguridad vial «requiere previsión y capacidad de respuesta». Estas señales permiten informar de forma inmediata al conductor y actuar con antelación en momentos de climatología adversa. Son herramientas que ayudan a evitar riesgos y a mantener la movilidad en condiciones complejas.

El director general subrayó que esta actuación forma parte de una estrategia «más amplia» de modernización y digitalización de las infraestructuras viarias. «Estamos desarrollando una red más segura, más preparada y con mejores recursos para responder a las condiciones meteorológicas extremas. Cada actuación suma y refuerza un compromiso que es permanente», añadió.

Los paneles instalados incorporan tecnología LED, detección de vehículos y gestión remota a través de plataforma digital y aplicación móvil. Esto facilita actualizar los mensajes de forma rápida y ajustarlos a las condiciones meteorológicas de cada momento. «Avanzar en digitalización significa actuar antes, con más información y con mejores recursos», recalcó Puerta, mientras insistía, «lo estamos haciendo donde realmente se necesita: en aquellos puntos de la red donde la climatología puede afectar de manera más directa a la vida diaria de los ciudadanos».

Los paneles estarán ubicados en los puertos de la Hoya y Valdelavía en Ávila, Portillo de Busto y El Cabrio en Burgos, Piedrafita y Foncebadón en León, Piedrasluengas, Alto de la Varga y Puerto de las Portillas en Palencia, Puerto de la Hoya y Peña de Francia en Salamanca, Navafría y La Quesera en Segovia, Oncala, Carrasca y Corral del Chino en Soria y, también, en la Laguna de Peces de Zamora.

Dispositivo reforzado

La instalación de esta señal en Navafría constituye una de las novedades de la campaña de vialidad invernal 2025-2026, que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha puesto en marcha con 474 profesionales, 147 máquinas quitanieves, 131 infraestructuras de almacenamiento y 10.000 toneladas de sal para atender los más de 11.500 kilómetros de la red autonómica.

«El operativo de vialidad combina la experiencia de nuestros equipos con herramientas tecnológicas que permiten una gestión más eficaz», sentenció Puerta. «Nuestro objetivo es claro: proteger la seguridad de los conductores y garantizar la movilidad, especialmente en zonas rurales y de montaña».