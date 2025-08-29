El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Antigua carretera de Segovia, en Cuéllar. M. R.

Un pueblo de Segovia destinará 137.000 euros a un nuevo carril bici y peatonal

Cuéllar utilizará el Fondo de Cohesión Territorial para acometer la inversión

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:06

El Ayuntamiento de Cuéllar utilizará los recursos del Fondo de Cohesión Territorial para construir un nuevo carril bici y peatonal en el margen oeste de ... la antigua carretera de Segovia. Así se aprobó en el último pleno de la corporación municipal, en el que el alcalde, Carlos Fraile, ofreció los primeros detalles de esta actuación, que lleva meses en fase de estudio técnico y coordinación administrativa.

