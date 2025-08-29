Un pueblo de Segovia destinará 137.000 euros a un nuevo carril bici y peatonal

El Ayuntamiento de Cuéllar utilizará los recursos del Fondo de Cohesión Territorial para construir un nuevo carril bici y peatonal en el margen oeste de ... la antigua carretera de Segovia. Así se aprobó en el último pleno de la corporación municipal, en el que el alcalde, Carlos Fraile, ofreció los primeros detalles de esta actuación, que lleva meses en fase de estudio técnico y coordinación administrativa.

El vial se extenderá desde el polígono de Malriega hasta las antiguas instalaciones de la empresa 'El Granjero', cubriendo una longitud total de 1.112 metros lineales y una superficie aproximada de 2.240 metros cuadrados. La anchura prevista será de dos metros, por lo que en ciertos tramos será necesario ampliar la calzada existente. La inversión prevista asciende a 137.545 euros.

El nuevo itinerario se construirá con pavimento urbano tratado con resina e incluirá la instalación de 320 separadores reciclables, cinco señales de tráfico y tres pasos elevados. Aunque el proyecto técnico aún no está completamente redactado, las obras deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2026, fecha límite que marca la convocatoria del fondo autonómico.

El alcalde destacó la importancia de esta actuación para mejorar la seguridad vial, la movilidad peatonal y ciclista, así como la estética urbana. También quiso agradecer la labor del concejal de Tráfico y Seguridad, Tomás Marcos, y la colaboración con el Servicio Territorial de Movilidad de la Junta, ya que el proyecto afecta parcialmente al área de influencia de la carretera autonómica.

Además de este carril, y tras el ajuste presupuestario, se destinarán los 61.454 euros restantes del fondo a la mejora del asfaltado en la calle Agustín Daza, en el tramo comprendido entre la carretera del Henar y la calle Honduras, así como a completar un tramo pendiente en la carretera de Valladolid, entre la calle Brasil y el cruce con el Camino Hondo. En total, estas actuaciones cubrirán más de 4.000 metros cuadrados de superficie.

También se ha contemplado la instalación de tres pasos elevados para mejorar la seguridad peatonal, dos de los cuales podrían situarse en la calle El Cubo, donde se ha detectado un exceso de velocidad por parte del tráfico rodado.

El proyecto contó con el respaldo del grupo municipal del Partido Popular, cuyo portavoz, Daniel Martín, valoró positivamente la inversión, pero pidió al equipo de gobierno una mayor previsión en la definición de proyectos antes de solicitar fondos para evitar cambios posteriores en la propuesta inicial. No obstante, expresó su deseo de que las obras se ejecuten dentro del plazo previsto y sean una realidad en beneficio del municipio.