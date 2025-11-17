El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lápidas tras la puerta de entrada a un cementerio de un pueblo de Segovia. A. Tanarro

El pueblo de Segovia que cobra más por enterrar a un difunto sin empadronar que a un vecino

Facua tacha de «discriminatoria» la normativa municipal de Maderuelo y refrenda al Procurador del Común en su petición de que corrija unas tasas «ilícitas»

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:31

Comenta

El cementerio de Maderuelo sale más caro para los que se mueren sin estar empadronados. El Ayuntamiento de esta localidad del nordeste de Segovia ... mantiene desde hace años una ordenanza del servicio municipal del camposanto que establece cuotas distintas en función de si el difunto estaba registrado como vecino del pueblo o no. Para los representantes de la Federación de Consumidores y Usuarios en Acción -Facua- en Castilla y León, este modelo de gestión es «discriminatorio». No es el único consistorio de la comunidad autónoma que establece tasas diferenciadas entre autóctonos y 'forasteros' a la hora de cobrar el enterramiento. La citada organización también apunta en su informe a los municipios de Villamandos, en León; Villarcayo, en Burgos, y Hoyo de Pinares, en la provincia abulense.

