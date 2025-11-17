El pueblo de Segovia que cobra más por enterrar a un difunto sin empadronar que a un vecino

El cementerio de Maderuelo sale más caro para los que se mueren sin estar empadronados. El Ayuntamiento de esta localidad del nordeste de Segovia ... mantiene desde hace años una ordenanza del servicio municipal del camposanto que establece cuotas distintas en función de si el difunto estaba registrado como vecino del pueblo o no. Para los representantes de la Federación de Consumidores y Usuarios en Acción -Facua- en Castilla y León, este modelo de gestión es «discriminatorio». No es el único consistorio de la comunidad autónoma que establece tasas diferenciadas entre autóctonos y 'forasteros' a la hora de cobrar el enterramiento. La citada organización también apunta en su informe a los municipios de Villamandos, en León; Villarcayo, en Burgos, y Hoyo de Pinares, en la provincia abulense.

El Procurador del Común, figura equiparable a la del Defensor del Pueblo en la región, también ha advertido de esta situación para conminar a los ayuntamientos a que corrijan sus respectivos marcos reguladores con el fin de que no haya distinciones. Es decir, que el importe por la prestación del servicio del cementerio sea el mismo tanto para los empadronados como para los difuntos que reciben sepultura sin estar censados en el pueblo. La institución regional, presidida por Tomás Quintana, se ha manifestado en defensa del principio de igualdad tarifaria de los servicios públicos que brindan las corporaciones locales para que todas las personas, con independencia del lugar en el que tengan fjado su domicilio, dispongan de las mismas condiciones en el acceso a las prestaciones que se ofrecen.

Al argumentar su resolución, el Procurador del Común investiga y analiza la jurisprudencia al respecto para concluir que mantener la diferenciación de cuotas tributarias o precios públicos en ordenanzas municipales sobre la base del empadronamiento no se ajusta a las previsiones legales, pues implica la lesión del contenido esencial del derecho de igualdad. «La regulación legal nos lleva a inferir que no cabe establecer una tasa distinta para residentes y no residentes, por lo que ha de concluirse la ilicitud del establecimiento de mayores tarifas para los no empadronados, cualquiera que sea el servicio que se preste», arguye Tomás Quintana.

Por lo tanto, de la resolución del Defensor autonómico se deduce que el cobro de tarifas más caras o baratas en función del empadronamiento o no de quien recibe el servicio municipal incurre en una ilegalidad. Además, hay fallos judiciales que dan la razón a la petición de igualar los precios públicos en Maderuelo, con poco más de cien habitantes censados, así como en los otros tres pueblos de la comunidad a los que cita Facua.

¿En qué otros servicios municipales ocurre?

Lo que pasa con las cuotas de los cementerios ha ocurrido con otras prestaciones, como por ejemplo las piscinas, sobre las que la Justicia ha dictaminado que no ha de haber diferencias en las tarifas que fijen los consistorios distinguiendo entre quienes residen en el pueblo y los usuarios que son de fuera a los que se les hace pagar más. Los representantes en Castilla y León de la Federación de Consumidores y Usuarios en Acción aportan en su argumentación una sentencia de 2023 emitida por el Tribunal Supremo. En ella, señala que «un ayuntamiento no puede establecer diferencias cuantitativas en una tasa por la utilización de frontones, piscinas e instalaciones polideportivas municipales, atendiendo a que los usuarios estén o no empadronados en el municipio, al no erigirse el empadronamiento, en este caso, en un criterio razonable y objetivo a los efectos de justificar aquellas».

Por su parte, Facua advierte que gravar la prestación de un servicio público únicamente en función de si el usuario está empadronado o no en el municipio supone «una clara vulneración de la ciudadanía». Por ello, refrenda la petición del Defensor del Pueblo en Castilla y León para que Maderuelo y los otros pueblos modifiquen sus ordenanzas «para acabar con la discriminación en sus respectivas tasas de cementerios».

El alcalde de la localidad segoviana, Alberto Hernando, reconoce que han recibido el escrito de la institución regional; pero de momento no han analizado ni debatido cómo y cuándo se haría la modificación de las tasas del cementerio. Es uno de los asuntos pendientes que tiene en cartera la corporación para ser tratado próximamente, avanza el regidor, aunque sin detallar los plazos.

¿Cuál es la diferencia entre estar empadronado y no?

La documentación de la normativa municipal sobre el camposanto de Maderuelo deja bien claro que «la cuota tributaria se determinará distinguiendo entre difuntos empadronados y no empadronados». Solo contempla de manera excepcional el hecho de tener en cuenta «la situación de aquellas personas que por diversas causas estén internas, en el momento de su fallecimiento, en una residencia de la tercera edad, y durante la práctica totalidad de su vida hallan permanecido inscritas en el padrón municipal de habitantes de Maderuelo».

En cuanto a los precios, la utilización de fosas en tierra con carácter temporal, excluidas las labores de enterramiento, supone en el caso de los difuntos no inscritos como vecinos residentes el pago de un importe que es más del doble que lo estipulado para los empadronados: 150,25 frente a 60,10 euros.

Por lo que respecta al uso de sepulturas de tres cuerpos construidas por el Ayuntamiento de Maderuelo, sin tener en cuenta en el 'recibo' los trabajos de enterramiento y adquisición a perpetuidad de esas tumbas, el coste para los habitantes que están inscritos en el padrón de la localidad desde al menos un año antes de producirse su fatídico fallecimiento es de 1.502,53 euros, cerca de 600 euros menos que el precio que pagarían las personas que perecen sin llevar al un año registrados como residentes del municipio (2.103,54 euros).