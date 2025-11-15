El PSOE exige a Mañueco que pida perdón por «el enésimo engaño» con el hospital de Segovia Los socialistas recuerdan el presidente de la Junta solo visita la provincia «para hacerse fotos y hacer propaganda»

El Norte Segovia Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:26 Comenta Compartir

El PSOE de Segovia ha criticado «el enésimo engaño» de la Junta de Castilla y León con el futuro Hospital de Segovia después de que el consejero de Sanidad reconociera en las Cortes que «en 2026 no comenzará la construcción del nuevo centro». Según explicó el secretario de Organización del PSOE segoviano y procurador autonómico, Sergio Iglesias, los presupuestos solo incluyen 400.000 euros destinados a redactar el proyecto de ejecución, «sin un euro» para iniciar las obras.

Iglesias criticó además que la primera fase no contemple nuevas camas, ni quirófanos, ni la prometida escuela de Enfermería, ni avances sobre su conversión en hospital universitario. El dirigente socialista reprochó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que visitara este jueves Segovia «solo para hacerse fotos y hacer propaganda» en lugar de «pedir perdón a los segovianos» tras años de retrasos.

El consejo municipal del PSOE exigió a la Junta un compromiso real con la construcción del hospital y recordó que Segovia sigue siendo la única provincia de Castilla y León sin una segunda infraestructura hospitalaria. Los socialistas aseguran que seguirán defendiendo «cada derecho, cada inversión y cada servicio» que la provincia necesita.