«El Procurador del Común desconoce la labor de un alcalde en los pueblos pequeños»

El alcalde de Aguilafuente, Jesús Ballesteros, no aceptará la recomendación del Procurador del Común de que debe pasar en el Ayuntamiento «al menos tres horas al día», pues considera que un alcalde «lo es las veinticuatro horas del día los 365 días del año y no tres horas al día sentado en un despacho, como según parece, recomienda el Procurador del Común».

Ballesteros sostiene que esta recomendación, que todavía no le ha sido notificada, responde «al total desconocimiento que existe en la Oficina del Procurador del Común sobre el trabajo y la labor desarrollada por los alcaldes de municipios pequeños, donde esta responsabilidad está por encima hasta de nuestra propia persona, pues podemos atender las peticiones de nuestros vecinos en cualquier lugar y momento, cualquier día, porque en definitiva, para eso nos presentamos como servidores públicos».

«Si en la Oficina del Procurador del Común creen que con atender al menos tres horas al día en el Ayuntamiento, de lunes a viernes, es suficiente, están muy equivocados, y yo les invitaría a pasar un tiempo con un alcalde de un pueblo para comprobar que puedes recibir llamadas a cualquier hora, resolver problemas de suministro de agua cualquier domingo, porque las averías no entienden de fines de semana o festivos, que tienes que ir a la Diputación o a la Junta de Castilla y León para realizar gestiones o reuniones para proyectos del pueblo, y que todo eso no se hace estando sentado en un despacho», afirma el regidor.

Por otra parte, Jesús Ballesteros dice haber realizado un cálculo de las horas que ha dedicado a asuntos municipales en los últimos siete años, desde que es Alcalde de Aguilafuente, y el cómputo por día, incluidos fines de semana y festivos, supera con creces las tres horas diarias.

El alcalde de Aguilafuente quiere dejar claro que esta denuncia realizada ante el Procurador del Común, por parte de una concejal no adscrita, es fruto de la «inquina personal de esta persona que tiene hacia mí y mi equipo de gobierno».

Según Ballesteros, es la respuesta que ha tenido ante la investigación penal que se está cursando en el Juzgado de Cuéllar contra el marido de dicha concejal, por difamación personal y familiar en redes sociales contra el alcalde y su familia. Al respecto, el regidor dice que si finalmente se celebra el juicio y el investigado es condenado a pagar una indemnización a su familia, ese dinero será destinado a pagar la reparación del tejado de la iglesia parroquial del municipio.

«Si a mí se me exige compromiso para estar sentado tres horas al día en un despacho, la concejal no adscrita denunciante debería ser coherente y una vez que no comparte el proyecto con el que se presentó en las elecciones de 2015, abandone definitivamente su acta de concejal».