Las primeras dos semanas de la ordenanza de cartelería se saldan con dos multas
Segovia
Jueves, 23 agosto 2018, 08:36

Los comercios del centro histórico ya han trasladado los carteles publicitarios y otros elementos informativos que ubicaban en la vía pública y que con la ordenanza municipal que entró en vigor el pasado día 7 de agosto ya no es posible a no ser que los negocios tengan terraza y lo coloquen en el terreno que tienen destinado a este fin. En los quince días que esta medida lleva vigente se han realizado 98 avisos a empresarios cuya publicidad invadía la vía pública. Tras informar a los propietarios que el nuevo reglamento prohibe la colocación de estos elementos en la calle, los encargados de supervisar el cumplimiento de la ordenanza avisan de que el negocio recibirá una sanción si no lo retiran en 24 horas.

De los 98 avisos tan solo dos han acabado en denuncia tras la negativa a retirar la publicidad de la vía pública. El gabinete de Alcaldía indica que estas dos infracciones se produjeron una en un establecimiento de la Calle Real y la otra en la avenida del Acueducto. Tras la negativa de retirar los carteles fue la Policía Local la que se llevó los elementos publicitarios en uno de los negocios.

En aras de la convivencia

En el otro, cuando se disponían a retirar la publicidad, el dueño del negocio se ofreció para retirarlo y no perder así el cartel. Esta medida se está llevando a cabo en el recinto amurallado y «en zonas y calles especialmente sensibles del centro histórico» según la información difundida por el Ayuntamiento.

El objetivo de esta medida es «preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo», añaden los representantes municipales. Los establecimientos sancionados se exponen a multas de entre 50 y 900 euros según la gravedad de la infracción. Esta puede ser leve si el local saca los carteles fuera de los espacios reservados a terraza; grave cuando pone dos o más de estos elementos fuera de la terraza a menos de tres metros o si el negocio no dispone de zona de terraza, y muy grave si se instalan dos o más de estos elementos a más de tres metros de la zona permitida o si la infracción es reiterada.