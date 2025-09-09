El primer aseo autolavable de Segovia estará a 20 metros del Acueducto

El Ayuntamiento de Segovia ha sacado a licitación las obras para instalar en la ciudad su primer aseo público autolavable. Estará ubicado en la ... lonja de la plaza Oriental, a escasos veinte metros del Acueducto. La previsión del gobierno municipal es que la nueva instalación, con la que se pretende solucionar en parte la deficiencia de aseos públicos en la ciudad, pueda estar lista durante las primeras semanas de 2026.

La inversión del Ayuntamiento será de 72.581,12 euros (cifra que podrá ser rebajada por las empresas interesadas en ejecutar las obras) y el plazo de ejecución estimado de los trabajos es de tres meses. La medida pretende mejorar la dotación de servicios básicos en una de las zonas más transitadas de la ciudad y dar respuesta a una carencia señalada tanto por residentes como por visitantes.

El nuevo equipamiento será una cabina prefabricada de uso individual, diseñada para garantizar la accesibilidad universal. Contará con puerta de más de 82 centímetros, espacio interior de giro de 1,50 metros, iluminación LED, ventilación natural y forzada, sistema de rescate de emergencia, control electrónico de uso y calefacción regulable. El sistema de limpieza automática permitirá mantener el servicio en condiciones óptimas y con bajo coste de mantenimiento. Además, el acabado exterior en metal gris mate se ha elegido para favorecer su integración en el entorno urbano en pleno casco histórico de una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad.

La obra no se limitará a la colocación del módulo. También será necesario ejecutar una losa de cimentación de 15 centímetros y realizar las conexiones a las redes de agua, saneamiento y electricidad. El colector se enlazará con la conducción existente en la acera de la plaza Oriental, mientras que la acometida de agua se resolverá desde la calle Ochoa Ondátegui y la de electricidad desde un armario próximo. El presupuesto contempla un presupuesto de ejecución material de 50.407 euros, al que se suman gastos generales, beneficio industrial e IVA hasta alcanzar el importe total de adjudicación.

El proyecto también incorpora medidas específicas de protección del patrimonio, al ejecutarse en un área incluida en el Plan Especial de Áreas Históricas (Peahis). Se ha previsto un seguimiento arqueológico durante la fase de obra y un tratamiento cuidadoso del pavimento. De hecho, las losas que deban levantarse se retirarán manualmente para su posterior reutilización. El módulo quedará separado 70 centímetros del muro de contención y el espacio resultante se cerrará con rejas metálicas, lo que permitirá la ventilación, evitará suciedad y reducirá el riesgo de vandalismo, uno de los principales riesgos a los que se enfrenta este tipo de instalaciones en la vía pública.

La ubicación elegida es estratégica. La plaza Oriental concentra un flujo continuo de peatones y turistas, al conectar el Acueducto con la Catedral y el Alcázar. En este eje, la falta de aseos públicos se ha convertido en un problema recurrente, que afecta tanto a vecinos como a negocios hosteleros que ven saturados sus baños por la demanda externa tanto de vecinos como de turistas. La falta de aseos públicos ha sido criticada durante los últimos años tanto por los hosteleros de la zona, que critican el gasto que supone para sus negocios el mantenimiento de sus baños ante el uso que hacen turistas y vecinos que no consumen, como por los propios guías turísticos que trabajan en el centro de la ciudad. El nuevo servicio pretende contribuir a paliar esta situación y complementará los aseos públicos existentes en puntos como la Plaza Mayor o el Centro de Recepción de Visitantes, en la plaza del Azoguejo.