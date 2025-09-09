El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Localización del futuro aseo público autolavable. Antonio de Torre

El primer aseo autolavable de Segovia estará a 20 metros del Acueducto

El Ayuntamiento espera que esté listo en la lonja de la plaza Oriental a comienzos de 2026

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:32

El Ayuntamiento de Segovia ha sacado a licitación las obras para instalar en la ciudad su primer aseo público autolavable. Estará ubicado en la ... lonja de la plaza Oriental, a escasos veinte metros del Acueducto. La previsión del gobierno municipal es que la nueva instalación, con la que se pretende solucionar en parte la deficiencia de aseos públicos en la ciudad, pueda estar lista durante las primeras semanas de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Inobat quiere tener la fábrica de Valladolid lista en 18 ó 20 meses y ya cuenta con un cliente
  2. 2

    Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal
  3. 3

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  4. 4 A prisión por atracar a mordiscos a una anciana y tragarse una cadena de oro que le robó
  5. 5

    Hermanos al rescate en el Pisuerga por casualidad
  6. 6 El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
  7. 7 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Lunes 8 de septiembre
  8. 8

    Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»
  9. 9

    La calle de Valladolid que tiene ocho nombres
  10. 10

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El primer aseo autolavable de Segovia estará a 20 metros del Acueducto

El primer aseo autolavable de Segovia estará a 20 metros del Acueducto