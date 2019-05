La Policía registra en Segovia dos denuncias al mes por ciberacoso a menores

Son alumnos de sexto de Primaria, nativos digitales y con soltura en el manejo de las nuevas tecnologías de comunicación. Son muy jóvenes y todavía su navegación en Internet no es segura, está expuesta cuando entran en las redes sociales. Pero la Policía Nacional les da herramientas para defenderse, preventivas, para que conozcan los riesgos y los eviten. El carné de 'Ciberexpert@' acredita que han tenido esta formación específica y 240 alumnos de siete colegios de Segovia lo recogieron este martes en un acto celebrado en el ágora del campus María Zambrano de la UVA. Aunque en Segovia los casos de ciberacoso tienen «una incidencia mínima», con «una o dos denuncias al mes», indicó el comisario jefe provincial, Manuel de la Fuente, la prevención es imprescindible, porque en la realidad hay una casuística «negra» que no trasciende porque no se denuncia, de manera que los casos reales son muchos más.

Lirio Martín, subdelegada del Gobierno en Segovia, comentó que es muy interesante formar en esta materia a los escolares porque «muchos fenómenos de ciberacoso y delincuencia se están desarrollando a través de las redes sociales», de ahí la importancia de que «sepan que utilizar las redes y aportar imágenes o información personal puede conllevar riesgos».

Diez temas para prevenir los riesgos El programa 'Ciberexpert@' de la Policía Nacional cuenta con la colaboración de Telefónica y de la Asociación Cibervoluntarios. El itinerario formativo consta de diez temas dedicados a la prevención y solución de las principales situaciones conflictivas que los menores pueden encontrar en Internet, y los agentes los imparten mediante charlas. Así, el primero aborda la identidad digital y cómo afecta a la vida real; el segundo es sobre la 'netiqueta', el comportamiento en línea; el tercero, las redes sociales y la privacidad; el cuarto trata sobre la suplantación de identidad, y el quinto el ciberacoso. Después explican los expertos el problema del 'sexting', tema al que sigue el relativo al 'grooming'; a continuaciónexplican las tecnoadicciones y el noveno tema es el dedicado a las aplicaciones móviles, juegos y contenidos inapropiados, para terminar con el décimo, dedicado a los recursos y 'links' (enlaces), un repaso de todos los temas y el examen final. Los alumnos reciben el carné de 'Ciberexpert@', que acredita los conocimientos adquiridos sobre las TIC, sus riesgos y cómo evitarlos. El programa está incluido en el 'Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos'.

Entre los riesgos que apuntaron Lirio Martín y Manuel de la Fuente por un mal uso de las redes el primero es el 'sexting', la utilización de forma dañina de fotos o vídeos, pero también se producen la suplantación de identidad, el ciberacoso –el uso de las redes sociales para acosar a una persona o un grupo mediante ataques personales, la divulgación de información confidencial o falsa entre otros medios–; el 'grooming', es decir, las estrategias de un adulto para ganarse la confianza del menor a través de Internet con el fin último de obtener concesiones de índole sexual, y las tecnoadicciones.

La subdelegada comentó que los cursos del proyecto 'Ciberexpert@' se están celebrando a demanda, los imparten funcionarios especializados de la Policía Nacional y este año han participado un 40% más de alumnos de Primaria (de sexto curso) que en los anteriores, con la participación de los colegios de Segovia capital Cooperativa Alcázar, San José, Fray Juan de la Cruz, Eresma, Villalpando, Santa Eulalia y Madres Concepcionistas.

Según lo iban recogiendo, los escolares mostraban con orgullo el carné que han obtenido mediante esta formación básica de diez horas, que han impartido desde el pasado mes de noviembre en cada colegio dos inspectores de la Policía Nacional, primero en el colegio Cooperativa Alcázar y después de forma sucesiva en los otros seis hasta culminar en marzo. El programa es una iniciativa de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, que viene desarrollándolo desde 2016 de acuerdo con las pautas marcadas por su Unidad Central de Participación Ciudadana.

Personal adecuado

Los policías, como expertos en los problemas que implica el uso de las redes sociales, son el personal adecuado para formar a los jóvenes, indicó Lirio Martín, pues el objetivo de este proyecto es sensibilizar y formar a los menores para minimizar los peligros inherentes al uso cotidiano de las tecnologías de la información y comunicación, capacitarlos para el uso seguro de las redes sociales, y acercar a los alumnos y su entorno educativo y familiar el uso de herramientas que les facilitan una navegación segura.

Se trata, añadió, de «dotarles de la capacidad necesaria para enfrentarse a una situación en la que en muchas ocasiones no son muy conscientes del riesgo, ni ellos ni sus padres, porque se han incorporado a las redes a lo largo de su vida».

La «amenaza es real», destacó Martín, y Manuel de la Fuente, comisario jefe de Segovia, comentó al respecto que si bien es cierto que los delitos de ciberacoso «tienen una incidencia mínima» en la ciudad, advirtió de que el dato de «uno o dos casos al mes» es solo el de denuncias formales «y nosotros imaginamos que habrá una cifra negra que no se denuncia porque muchas veces quitamos importancia a bastantes hechos que se cometen a través de las redes y se la damos al mundo físico, a unas meras injurias o calumnias hechas cara a cara, cuando no se le da a un acoso hecho en la red por la distancia».

A nivel oficial, la incidencia en la modalidad de ciberacoso dentro de los delitos tecnológicos es «primordialmente de menores, que son víctimas con más facilidad», aunque con la edad van adquiriendo conocimientos y decrece el riesgo, explicó de la Fuente. Por eso las herramientas que se les facilitan a los escolares con este proyecto son «fundamentalmente de prevención, que no se ve, y con ellas les abrimos los ojos».

Seguridad

La Policía tiene el objetivo, comentó el comisario jefe, de que «cuando ellos abran un ordenador o un dispositivo móvil, miren, se paren a pensar y luego actúen, no que lo hagan sin una medida de seguridad o sin hacer las comprobaciones oportunas para encontrarse con unas páginas que no quieren y no deseamos».

Porque «por ignorancia los jóvenes se ponen delante de la cámara del ordenador en ropa interior, cuando a ninguno se le ocurre hacerlo en la calle, y sin embargo, en su casa o en cualquier sitio privado lo hacen delante de una cámara», dijo De la Fuente.

La subdelegada del Gobierno insistió en que «nuestros menores deben saber que toda información que subamos a Internet queda registrada y forma parte de nuestra identidad digital, lo que puede afectar a nuestra vida real y a nuestra privacidad». Por eso, preservar y cuidar la vida privada es el objetivo, y es preciso «tener cuidado con 'colgar' en la red fotografías, nombre, apellidos, DNI, sentimientos, pensamientos o documentos», recalcó.