La Policía Nacional detiene a un hombre por tenencia de pornografía infantil En el registro de la vivienda del detenido, los agentes intervinieron dos teléfonos móviles y cuantioso material pornográfico

El Norte Segovia Martes, 30 de septiembre 2025, 12:21

Personal del Grupo UFAM de la Comisaría Provincial de Segovia detuvo a un hombre de 29 años por su implicación en un delito de tenencia de pornografía infantil. Esta operación, denominada KIK@, se enmarca dentro del marco de la lucha contra la pornografía infantil.

La investigación tuvo su inicio el pasado mes de mayo, a través del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policia de Castilla y León, además la colaboración internacional de la Organización 'National Center for Missing and Exploted Children (NCMEC)' fue fundamental para poder identificar al autor de los hechos.

La detención se llevó a cabo el pasado 25 de septiembre, en una localidad de la provincia de Segovia, donde efectuó un registro de la vivienda de este hombre. Se intervinieron dos teléfonos móviles propiedad del detenido, en los que tenía almacenados más de cien archivos con pornografía infantil, algunos de extrema dureza, conteniendo practicas degradantes y vejatorias para las víctimas.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Santa María la Real de Nieva.