La Policía Local denuncia a un hombre por subirse a lo más alto del Acueducto

Un hombre se subió en la tarde de este pasado sábado al Acueducto de Segovia. El sujeto accedió al bimilenario monumento, a pesar de las ... medidas de seguridad que tratan de persuadir e impedir precisamente la comisión de este tipo de arriesgados actos vandálicos, incívicos e irresponsables que atentan contra el patrimonio universal reconocido por la Unesco y que además representan un peligro mortal para quienes se saltan la prohibición expresa de escalar y pasear por la obra civil que es santo y seña de la ciudad.

Esta vez, el varón que eludió las rejas y las vallas con pinchos que separan la zona del mirador del Postigo de la parte más alta del Acueducto romano «es un viejo conocido de la Policía» en Segovia, según han comentado fuentes municipales. Los hechos ocurrieron en torno a las siete de la tarde del sábado, una jornada en la que la afluencia de turistas y el buen tiempo se aliaron con los actos programados en la capital con motivo de la conmemoración del 551 aniversario de Isabel I de Castilla.

Un vecino vio cómo el hombre recorría la parte superior por donde discurre el canal que corona los arcos. La altura es de unos 28 metros con respecto al suelo. El testigo le fotografió y dio la voz de alerta a la Policía Local. Los agentes inspeccionaron el itinerario que hace el Acueducto a lo largo del casco urbano para localizar su posición, pero el individuo ya se había bajado. La imagen que había sacado el vecino contribuyó a la identificación.

Fuentes consultadas precisan que la incursión del pasado sábado no responde a un intento de suicidio por parte del sujeto que de manera irresponsable recorrió durante unos minutos por la parte alta del monumento.

Poco después, el cuerpo municipal de seguridad se presentó en el domicilio del hombre para denunciarle por el atentado patrimonial que había cometido al subirse y pasearse por el Acueducto de Segovia. La Ordenanza de Convivencia Ciudadana considera esta infracción como grave, por lo que se expone a una multa que va desde los 1.500 hasta los 3.000 euros.