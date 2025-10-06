El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Coche de la Policía Local en las inmediaciones del Acueducto de Segovia. Antonio de Torre

La Policía Local denuncia a un hombre por subirse a lo más alto del Acueducto

Los agentes localizaron al individuo en su casa después de que un vecino diera la voz de alarma y le fotografiara

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:49

Un hombre se subió en la tarde de este pasado sábado al Acueducto de Segovia. El sujeto accedió al bimilenario monumento, a pesar de las ... medidas de seguridad que tratan de persuadir e impedir precisamente la comisión de este tipo de arriesgados actos vandálicos, incívicos e irresponsables que atentan contra el patrimonio universal reconocido por la Unesco y que además representan un peligro mortal para quienes se saltan la prohibición expresa de escalar y pasear por la obra civil que es santo y seña de la ciudad.

