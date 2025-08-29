El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alejandro González-Salamanca, durante la entrevista. Antonio Tanarro
Alejandro González-Salamanca | Concejal de Patrimonio Histórico

«El Acueducto es el símbolo de Segovia y su conservación no implica aislarlo en una urna»

El edil defiende la vigilancia que realiza la Policía Local y anuncia la colocación de placas informativas en el suelo, «en arcos alternos»

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 29 de agosto 2025, 08:41

Con más de dos mil años de antigüedad, la conservación y la vigilancia del Acueducto son motivo de preocupación constante para los segovianos, celosos guardianes ... del bienestar de su joya más preciada, emblema y símbolo de la ciudad y patrimonio de toda la humanidad. El concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Alejandro González-Salamanca, defiende que el estado de la construcción romana es bueno y que el Ayuntamiento hace «lo que puede» para garantizar su conservación, aunque admite que todo es mejorable. El edil responde a las recientes controversias sobre la salud del Acueducto y habla de futuros proyectos para el entorno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

