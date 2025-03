El pleno de Cuéllar se une para pedir un plan de desarrollo industrial en la provincia

El pleno del Ayuntamiento de Cuéllar se unió ayer para votar a favor de una moción, presentada por el equipo de gobierno, a través de ... la cual se insta a la Junta de Castilla y león a desarrollar un plan integral de desarrollo industrial en toda la provincia, «con todas las herramientas jurídicas necesarias».

Según se exponía en el texto de la moción, Cuéllar y su comarca necesitan diversificar su economía con un programa territorial de reconversión y desarrollo industrial que vertebre, cohesione y elimine los desequilibrios de la zona; que además garantice nuevos nichos de empleo y frene la despoblación, teniendo en cuenta la ubicación estratégica de la villa.

Ante esta situación, se recordaba que la provincia de Segovia es la única de la comunidad que no cuenta con ningún instrumento autonómico de promoción industrial, ni programas industriales prioritarios ni planes de fomento territorial, por lo que, según el escrito, debe ser prioritaria la puesta en marcha de un plan integral industrial para la provincia, en la que se incluya a Cuéllar, recordando que desde la Junta se ha anunciado que Segovia contará con dos actuaciones de desarrollo industrial, en las que no aparece Cuéllar.

Unas actuaciones que, según señalaron los portavoces del PSOE e IU, son insuficientes para la provincia de Segovia, apuntando también que la Junta de Castilla y León olvida la importancia que tienen el sector forestal y la industria agroalimentaria para este territorio.

En el turno de debate de esta moción, la concejala no adscrita, Nuria Fernández, tachó de «decepcionante» la decisión de la Junta de Castilla y León, y, aseguró que como miembro del Partido Popular, aunque no del de Cuéllar, tras ser apartada por el grupo local, «tengo que tirarles de las orejas», apuntando que no se puede dejar ningún eje sin desarrollar y apuntó que se debe actuar.

Por su parte, el PP señaló que la moción «nos parece bien, en el fondo», pero plantearon la adopción de medidas puntuales que favorezcan el asentamiento de empresas, a través de unas enmiendas que buscaban una alternativa para que Cuéllar tenga beneficios industriales en el desarrollo de una zona que permita el asentamiento de empresas y la creación de empleo, proponiendo la creación de una mesa de trabajo para impulsar La Serna como área industrial, apuntando que el equipo de gobierno ha optado por el enfado, por «una pataleta en lugar de trabajar», en palabras del portavoz, Daniel Martín.