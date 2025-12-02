El plan de asfaltado avanza sin pausa, pero condicionado a que no llueva o nieve

El Ayuntamiento de Segovia sigue ejecutando con intensidad su Plan de Asfaltado 2025, dotado con 971.771 euros y un plazo aproximado de un ... mes, sorteando con éxito las típicas inclemencias otoñales. La planificación, necesariamente flexible por la meteorología, permite mantener un ritmo constante de obras en toda la ciudad y los barrios incorporados.

Este lunes han empezado, tal y como estaba previsto, los trabajos en la carretera de acceso a Torredondo desde el centro penitenciario. La vía permanecerá cortada al tráfico hasta hoy, 2 de diciembre, inclusive. Los residentes pueden acceder a la urbanización por el camino de Abadejos. En el casco urbano de la capital, la jornada se ha repartido en varios frentes. Durante la mañana, las cuadrillas han actuado en la carretera de Valdevilla y en la calle Mónaco, en el barrio de San José Obrero. Ya por la tarde, a partir de las cuatro, aproximadamente, se ha extendido nueva capa asfáltica en la calle 3 de Abril, en el tramo comprendido entre la rotonda del Hospital General y la de la Comisaría. Esta era una de las intervenciones más demandadas, dado el mal estado en que se encontraba el firme. Durante la intervención se ha mantenido un único carril abierto, lo que ha podido generar algunas retenciones.

Para minimizar molestias, la glorieta de Valdevilla se asfaltará hoy en horario nocturno. Y su las condiciones meteorológicas lo permiten, esta misma semana comenzarán también las mejoras en distintas calles de Madrona y Fuentemilanos. En Hontoria, el Lote 1 ya ha concluido sus trabajos de fresado y asfaltado, quedando únicamente pendientes las tareas de pintura horizontal y señalización vertical.

El plan dio comienzo hace unos días con las actuaciones en el polígono de Hontoria (aparcamientos de las calles Gremio de los Caldereros y Gremio de los Segovianos, empezando por la banda más próxima a la AP-61), el barrio de Nueva Segovia y el polígono del Cerro, donde se renovó la parte superior de la calle Navacerrada (entre Peñalara y la glorieta de la SG-20) y la calle Guadarrama.

El Ayuntamiento recuerda que todas las fechas y ubicaciones pueden sufrir modificaciones de última hora en función de la lluvia o las bajas temperaturas, factores que impiden garantizar la correcta adherencia del aglomerado. No obstante, el objetivo es completar la mayor parte del plan antes de la llegada del invierno, informan fuentes municipales.