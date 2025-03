Pinarejos recoge un millar de firmas contra la planta de biometano

La localidad de Pinarejos continúa su lucha en contra de la instalación de una planta de biometano en la localidad, para lo cual han iniciado ... una recogida de firmas a través de la plataforma change.org, con el fin de poder recabar apoyos más allá de los límites de la comarca o la provincia.

Como contexto, apunta que en la localidad, Mapfre, Iam Carbonzero y Abante están promoviendo la instalación de una planta de biometano a escasos 1,5 kilómetros del pueblo, y recuerdan que la mayoría de los concejales del Ayuntamiento se han posicionado contrarios a la misma, mientras que el alcalde, ha decidido abstenerse, «dejando a nuestra comunidad vulnerable en este asunto crítico».

La plataforma vecinal creada para mostrar la oposición a esta instalación, detalla que no son negacionistas de estas tecnologías, sino que defienden una ubicación lógica y dimensionada de las mismas, y «en Pinarejos no es el lugar adecuado». También apuntan que, las necesidades de la planta, no pueden abastecerse con el pueblo ni las proximidades, lo que supondría un tráfico de camiones de 25 toneladas constante, que además «vendrán de lejos, con la consiguiente emisión de CO2» y pasarán por el lateral del pueblo, entre casas de vecinos y por la puerta del colegio, lo que supondría un gran tráfico por la zona, ruido y peligro para niños y vecinos.

Se cuestionan también donde se verterá y cómo se gestionará el digestato líquido y sólido y recuerdan que Pinarejos es zona de Alta Vulnerabilidad desde el año 2010, es decir, que está altamente contaminada por nitratos. Y es que, según explican, el proceso de obtención del gas metano, no elimina la cantidad de nitratos, característica contaminante del digestato líquido, y que tampoco mejora su calidad en nutrientes para fertilizar los suelos. «Tampoco es transportable y se suele verter cerca de la planta. Nuestros suelos no pueden acumular más contaminantes, y la planta está muy cerca de pinares», añaden.

En cuanto a la repercusión económica y generación de empleos, apuntan que las plantas están muy automatizadas, y apenas necesitarán tres o cuatro operarios. Además, señalan que «los 15 técnicos que dicen vendrán a vivir a Pinarejos, no podrán hacerlo, ya que en este pueblo no hay vivienda disponible ni suelo para construir», por lo que a su juicio no va a beneficiar en ese sentido a la población, que, por otra parte, no tiene una tasa de paro significativa y es bastante mayor. Además, recuerdan que estas plantas tienen beneficios y exenciones fiscales, de manera que los impuestos que puedan pagar, apenas repercutirán en las arcas del Ayuntamiento.