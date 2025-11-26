El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos personas caminan junto al acceso a un salón de juego. Antonio de Torre

El perfil de adicto al juego en Segovia: hombre treintañero con problemas económicos

La edad media ha descendido de forma significativa en los últimos años y hay usuarios en la provincia que acumulan más de 100.000 euros de deuda

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:18

Comenta

El sector del juego ha sido capaz de adaptarse a las tecnologías y a las demandas de la población para mantener la presencia entre el ... colectivo de personas de mediana edad, pero también para calar entre las nuevas generaciones. Esto ha provocado que la edad media de los jugadores patológicos haya descendido de forma significativa en la provincia. «En 2015, a lo mejor estaba en torno a los 40 o 50 años, mientras que ahora ha caído a los 36», detalla Raúl Santos Sánchez, secretario de la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid (Ajupareva), que es la entidad encargada de atender a los usuarios segovianos solicitantes de ayuda. El perfil mayoritario de persona ludópata es un hombre treintañero con trabajo y problemas económicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una fuga anega con diez centímetros de agua toda la tienda de Leroy Merlin
  2. 2

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en dos años
  3. 3 Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa
  4. 4

    Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años
  5. 5 Herida una mujer de 34 años al ser atropellada por un autobús en Delicias
  6. 6

    El puente de la Tía Juliana crece hasta los 18 metros para acercar Pajarillos y Pilarica
  7. 7 Le detienen por malos tratos a su mujer y le intervienen un arsenal de armas en casa
  8. 8

    Quintuplica la tasa de alcohol y sufre un accidente en Pajarillos
  9. 9 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  10. 10

    El edificio vallisoletano inspirado en una obra del autor del Guggenheim de Nueva York

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El perfil de adicto al juego en Segovia: hombre treintañero con problemas económicos

El perfil de adicto al juego en Segovia: hombre treintañero con problemas económicos