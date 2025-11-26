El perfil de adicto al juego en Segovia: hombre treintañero con problemas económicos

El sector del juego ha sido capaz de adaptarse a las tecnologías y a las demandas de la población para mantener la presencia entre el ... colectivo de personas de mediana edad, pero también para calar entre las nuevas generaciones. Esto ha provocado que la edad media de los jugadores patológicos haya descendido de forma significativa en la provincia. «En 2015, a lo mejor estaba en torno a los 40 o 50 años, mientras que ahora ha caído a los 36», detalla Raúl Santos Sánchez, secretario de la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid (Ajupareva), que es la entidad encargada de atender a los usuarios segovianos solicitantes de ayuda. El perfil mayoritario de persona ludópata es un hombre treintañero con trabajo y problemas económicos.

«Desde el primer momento en el que una persona duda de si tiene un problema con el juego o no, debería pedir ayuda, pues es muy probable que lo tenga» Raúl Santos Secretario Ajupareva

Las organizaciones encargadas de combatir la adicción a los juegos de azar han tratado de elaborar un patrón de afectados desde hace varios años para poner el foco de prevención sobre un colectivo concreto de la sociedad. Sin embargo, este ha sido un procedimiento complejo, ya que el perfil de jugador patológico ha variado en gran medida con el paso del tiempo. «Cada vez está entrando gente más joven con este problema, tenemos ahora mismo un caso de un chico de 19 años que empezó a jugar antes incluso de ser mayor de edad», lamenta Santos.

En Segovia, la práctica totalidad de los usuarios que han sido admitidos a tratamiento ambulatorio por adicciones comportamentales o sin sustancia desde la pandemia son varones. La edad media ha fluctuado desde los 27 hasta los 45 años, de acuerdo con el último informe elaborado por la Junta de Castilla y León, que recopila datos de 2024. Aun así, el análisis de los diferentes ejercicios sitúa el promedio en 34,5 años.

Casos segovianos

Los cuatro pacientes que fueron atendidos en la provincia a lo largo del año pasado presentaban trastornos por juego 'on-line' y presencial a partes iguales. La mayoría de ellos había accedido por primera vez al interior de un casino o a una plataforma vía internet cuando eran veinteañeros, y llevaban más de 15 años de media participando de los servicios y productos que ofrecía este sector. Ninguno de ellos presentaba adicciones al alcohol o a algún tipo de sustancia estupefaciente, tres tenían trabajo -uno alegaba una incapacidad- y todos tenían hijos.

En algunos casos, se trata de personas que aparentemente disfrutan de una vida idílica, mientras que hay usuarios que cargan a las espaldas historias muy duras. Los segovianos que requirieron la ayuda de profesionales a lo largo de 2024 lamentaban problemas económicos. Uno de ellos superaba los 100.000 euros de endeudamiento por las apuestas al comienzo del tratamiento, mientras que tres de ellos estaban inmersos a su vez en conflictos familiares a consecuencia de la adicción. El juego patológico había llevado a uno de los afectados a perder su trabajo mientras que otro estaba en proceso de separación de su pareja.

Esto es tan solo una mínima muestra del límite hasta el que pueden llegar las personas ludópatas. «La mayoría de los que solicitan nuestra ayuda están en una situación muy crítica. Como nosotros lo llamamos, han caído al fondo del abismo, desde donde solo pueden ir hacia arriba», relata Santos. Afortunadamente, hay usuarios que se dan cuenta del problema y acuden a la asociación por voluntad propia, como sucedió con una persona en Segovia. «Lo que decimos es que, desde el primer momento en el que una persona duda de si tiene un problema con el juego o no, debería ponerse en contacto con la asociación, pues es muy probable que lo tenga», añade.

Otro de los segovianos fue derivado por un médico de atención primaria, mientras que dos siguieron el consejo de sus familiares o amigos. «La mayor parte de los jugadores patológicos espera hasta el último momento, vienen porque les han pillado sus allegados o porque están con deudas hasta arriba», concluye el secretario de Ajupareva.