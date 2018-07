«Lo que más pena me da es por las dos empleadas que tengo» Alberto Fernández Hurtado, artista segoviano que se ve obligado a cerrar la galería de arte que lleva su nombre. / Antonio Tanarro Segovia El artista segoviano, Alberto Fernández Hurtado, cerrará este agosto la galería de arte que ha mantenido abierta en el centro de Segovia durante dos años y siete meses CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Domingo, 29 julio 2018, 11:21

El arte se desvanece de la Calle Real. Si antes fue el espacio de la Casa del Siglo XV, ahora echa el cierre la galería de Fernández Hurtado. El alquiler del espacio abierto en la parte de Juan Bravo, a escasos metros de la Plaza Mayor, era ya inasumible por el artista. La última subida del recibo termina por descuadrar cualquier intento ajustar las cuentas. En agosto cerrará el local, pero el negocio va a seguir vivo en el ámbito virtual, avanza Alberto Fernández Hurtado.

Que la galería baje la verja dos años y siete meses después de su inauguración no es un fracaso, opina el pintor. «Lo que más pena me da es por las empleadas que tengo», lamenta. Se trata de dos personas que «han estudiado Historia del Arte, que estaban supercontentas aquí y que además les pillaba al lado de casa, porque son de Segovia». Ellas querían quedarse a pesar de cantos de sirena de Valladolid o Madrid, comenta el artista.

«Estoy muy satisfecho, aunque no haya salido lo suficientemente bien». El haber prolongado la apuesta, el esfuerzo y el trabajo durante dos años y siete meses era algo que no entraba en los primeros cálculos de Fernández Hurtado cuando abrió la galería de la Calle Real. La experiencia «nos ha servido para conocer por dentro cómo es el mercado del arte, algo muy difícil si no estás metido de lleno». También para «conocer al público», apostilla.

Echa una vista a la Calle Real y siente «pena» por «negocios que abren con toda la ilusión y luego no llegan al año». «Cierran cuando el letrero todavía está nuevo», apostilla. «Las franquicias ganan casi siempre la partida porque tienen todo muy estudiado y muy ajustado», concluye Fernández Hurtado.