«Quien tiene que pedir perdón es la oposición por no sentarse a trabajar por Segovia»

El alcalde de la ciudad, José Mazarías, reconoce que apenas hay novedades en las negociaciones para lograr aprobar los presupuestos «salvo las dificultades que se están produciendo incluso para agendar las citas con las y los portavoces». «Ni siquiera facilitan el sentarse a hablar», declara. ... El regidor afirma que tienen la sensación de que «los grupos de la oposición están optando por dificultar continuamente la acción del equipo de gobierno». En este sentido, incide en su mensaje de las últimas semanas: «Es curioso que grupos como Vox o como Ciudadanos se alineen con la izquierda y con la izquierda populista en ese empeño».

La portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, niega estar dando largas al equipo de gobierno. «Con Ciudadanos existe una condición clara, absoluta y necesaria. Para sentarnos a hablar de cualquier cosa de Segovia hace falta una rectificación primero. Sobre todo demostrar que han cambiado la forma de actuar», afirma la edil. «Quien tiene que mover ficha es el equipo de gobierno y el señor Mazarías», añade.

Sin embargo, no parece que el alcalde vaya a acceder. Todo lo contrario. «Que se quede en el detalle de una rectificación y que impida trabajar por Segovia dice mucho de la situación que estamos viviendo. Durante ese pleno todos los portavoces no hicieron otra cosa que insultar a este alcalde. Yo no proferí ni un solo insulto o mala palabra. No tengo que pedir perdón a nadie y tal vez deberían ser ellos los que deberían pedir perdón a los segovianos por no querer sentarse a trabajar por Segovia. Primero tendrá que venir su rectificación», sostiene Mazarías.