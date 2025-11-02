El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El jugador junto a su madre, Cruz Collado, su padre y hermana Cayetana. El Norte

«Estoy muy orgullosa de ti»

Alejandro Postigo relata las últimas palabras de su madre cuando supo que debutaría con la Segoviana: «Ha sido un ejemplo de resiliencia y competitividad contra la enfermedad»

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:20

El mérito de que Alejandro Postigo dé la talla como titular de la Gimnástica Segoviana es doble, pues ha emergido en el primer equipo mientras ... su madre, Cruz Collado, luchaba durante año y medio contra un cáncer cerebral. «Es una enfermedad que desgasta mucho, tanto a ella como la familia, pero al final tú vas normalizando situaciones. Al principio te impacta mucho ver que no puede andar, pero pasan dos meses y te acostumbras. Es lo que tienes que hacer. Ella es la primera que querría que a nosotros nos afectase lo mínimo posible, la que me animaba a seguir con el fútbol. Siempre ha preferido contarnos la verdad, por dura que fuera. Que es una putada lo que le ha pasado, pero es ley de vida». Una relación sincera entre madre e hijo que tuvo su desenlace en la víspera de su debut ante el Real Ávila, las últimas palabras que le dijo, apenas 48 horas antes de morir: «Estoy muy orgullosa de ti».

