La victoria que Postigo dedicó a su madre el día antes de morir

Las circunstancias hicieron que el derbi entre Gimnástica Segoviana y Real Ávila, el partido más importante de lo que va de temporada para el vestuario azulgrana, pasara a la hora de la verdad a un segundo plano por el drama personal que atravesaba un compañero. Alejandro Postigo debutó como portero del primer equipo en partido oficial a los 19 años en la víspera del fallecimiento de su madre, Cruz Collado, víctima de un cáncer cerebral a los 54 años. Su hijo superó cualquier expectativa al asumir el hito más importante de su incipiente carrera deportiva en el momento más duro de su vida.

El club puso en él la responsabilidad de defender la portería una vez que quedó claro que los problemas musculares que sufrió Carmona en el isquio en Luanco le apartaban definitivamente del once inicial ante el Real Ávila, pero dejó la decisión enteramente en su tejado. Él dijo que sí, que podían contar con él, algo que en última instancia supuso un gesto de amor a su madre, la gran motivación de un periplo deportivo que, si se cumple el vaticinio de su entrenador, Iñaki Bea, tras la victoria con portería a cero ante los abulenses, le llevará algún día al fútbol profesional.

«Es imposible olvidarse, pero he intentado que, en vez de afectarme, me ayude. La victoria se la dedico a ella, ojalá la dedique muchas más», resumió Postigo después del partido en declaraciones recogidas por La 8 con una madurez impropia de su edad. «Cuando he salido del túnel de vestuarios estaba hecho un flan, pero cuando he visto la afición, los papeles y ha pitado el árbitro, ya sabía a lo que me enfrentaba. He estado todo el año en el fútbol base preparándome para esto y cuando ha llegado el momento he tenido que aprovecharlo». Ya fue convocado en Primera RFEF como suplente de Oliva, pero no llegó a jugar. En los deportivo, era el plan soñado: un derbi en casa ante casi 3.000 espectadores. «Si me hubieran preguntado, no hubiera dicho un escenario mejor. La verdad es que la afición ha estado de diez. Los jugadores, también de diez. Cuando se dan esas dos cosas, victoria asegurada».

El fallecimiento de su madre llegó el lunes, según informó la Gimnástica Segoviana pasadas las nueve de la noche en un mensaje en el que trasladaba el pésame no solo a Alejandro, sino a su hermana Cayetana, exjugadora del equipo femenino. Si Postigo le dedicó la victoria a su madre, Álex Castro, artífice del 1-0 definitivo, se la dedicó a él. «He marcado gol, que es lo que quería, pero esta victoria es de Álex Postigo». Dos jugadores que han hecho migas, pues viven en el mismo pueblo, Trescasas, y comparten coche a menudo. «Se ha portado genial conmigo», agradeció el portero, algo extensible al resto de compañeros. «Saben que los debuts son difíciles, y más contra un rival así. Con el apoyo de ellos y de la afición, hemos sido uno solo». No sería raro verle repetir el domingo en Salamanca, pues sus méritos han dado a Bea motivos para mantenerle en el puesto o al menos dar a Carmona tiempo para volver al cien por cien. «Eso ya no depende de mí, depende del míster. Siempre voy a dar lo máximo en los entrenamientos para seguir aquí».