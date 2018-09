El órgano del Evangelio de la Catedral de Segovia recupera su brillo Fachada principal del órgano del Evangelio. / Antonio de Torre La restauración del instrumento corre a cargo del taller de Joaquín Lois ÁLVARO GÓEMZ Segovia Domingo, 30 septiembre 2018, 11:39

Ellos son los mecánicos que hacen posible que la música celestial llegue a los fieles que abarrotan los templos litúrgicos. Los operarios que facilitan el buen funcionamiento de las grandes infraestructuras musicales construidas hace siglos. Desde dentro del inmenso mueble que cobija el órgano del Evangelio de la Catedral de Segovia, allí donde nacen los acordes que acompañan las plegarias cada día de culto, el Taller de Organería de Joaquín Lois trabaja desde hace meses con el objetivo de poner a punto el instrumento situado en el ala norte del coro. Una de las mayores obras, sino la principal, de la familia Echevarría, que tras ser construida entre los años 1769 y 1772, requiere de nuevo trabajos de restauración para poder ser conservada en las mejores condiciones para el resto de los años.

Dos trabajadores actúan 'in situ'sobre el mueble La mayoría de los elementos del órgano se restauran en el taller a excepción de los más grandes, por su dificultad en el traslado, y el mueble, cuya estructura está en un buen estado. Para adecentar en las dos fachadas trabajan María Bermejo y Sergio Martín, los restauradores que actualmente trabajan en la fijación y limpieza de la parte trasera. Con un andamio anclado al propio arco donde se sitúa el órgano, Bermejo y Martín se esfuerzan por que todo quede impecable con sus actuaciones, que comenzaron a mediados de julio. «Se realiza la fijación porque el oro tiene levantamientos por las humedades», indica Bermejo. Para mitigarlo, los restauradores inyectan una cola similar a la que se utilizó en la creación de órgano y así poder asentarlo. Junto a la fijación se produce la limpieza del oro, donde pueden apreciarse una especie de inscripciones. «Son firmas de la gente que ha intervenido en el órgano. Hay muchas, incluso dentro del mueble, de cuando fue construido en el siglo XVII», explica la restauradora. El trabajo de María Bermejo y Sergio Martín se alargará varios meses, pues cuando acaben en la fachada trasera y tras desmontar el andamio y reubicarlo, comenzarán con su labor en la parte delantera del Órgano delEvangelio.

Iniciado en marzo y con proyección de acabar en 26 meses como máximo, el proyecto de restauración de Joaquín Lois dispone de un presupuesto de 572.000 euros para aplicarlo entre 2018 y 2019 y ya ha avanzado en sus labores, pues han desmontado todos los elementos del órgano a excepción de la fachada principal, pues se hará en los próximos días. Una vez trasladados todos los elementos cuyo tamaño permite hasta el taller, localizado en la localidad vallisoletana de Tordesillas, la restauración ha comenzado con las tuberías interiores y el teclado del órgano bajo. También se han construido los seis fuelles de cuña que pondrán nuevos, pues los anteriores eran de la última reforma realizada en el instrumento y, al compás de los trabajos en el taller, dos restauradores han avanzado en la cara posterior del mueble. Son los únicos que trabajan en la propia Catedral, pues los otros ocho miembros del equipo de Joaquín Lois realizan los procesos de restauración en el taller. «De vez en cuando se suma alguno más para trabajos puntuales pero de forma continuada somos los dos restauradores en Segovia y ocho personas en el taller», indica el restaurador, y especifica que «cada uno tenemos nuestra especialidad pero solemos buscar la versatilidad para tener todos funciones diversas». En este momento los trabajos en el centro de Tordesillas se centran en la restauración de los secretos y los tablones acanalados del órgano mayor y del órgano de respaldo.

Dificultades

Antes de ponerse a trabajar con el órgano fue necesario un arduo proceso de documentación para saber exactamente cómo ejecutar la restauración. «Hasta que no está clara la intervención más conveniente no se hace nada», aclara el restaurador. Este proceso previo ha posibilitado que hasta ahora no haya surgido ningún imprevisto al encontrarse prácticamente la misma situación que tenían en mente tras el estudio. Y es vital tener claro cada paso, pues según Lois este es uno de sus mayores proyectos de restauración junto al que realizó en la Catedral nueva de Salamanca, también obra de la familia Echevarría.

De enorme importancia los dos pero con distintas dificultades, pues el órgano del Evangelio es más grande y requiere otra serie de trabajos. «Aparte de las dimensiones de todos los elementos, las reformas que ha sufrido a lo largo de su vida han afectado a la armonización y el carácter tímbrico del instrumento», explica Joaquín Lois, quien incide en que «revertir estas intervenciones es complicado, requiere mucho estudio y mucho análisis de todos los elementos.

Una muestra de las restauraciones anteriores que ha sufrido el instrumento son las firmas talladas en el propio mueble, pues cada uno de los artífices que ha participado en alguna modificación de este órgano a lo largo del tiempo ha querido dejar su estampa junto al brillante oro.

Joaquín Lois también quiere dejar constancia de su actividad en el órgano y utiliza una pantalla informativa, situada junto al coro, para que los visitantes que recibe la Catedral puedan ver los avances del proceso de restauración que está realizando su equipo. En la pantalla van pasando fotos y vídeos sobre las labores que realizan los trabajadores y en alguna ocasión se ha emitido en tiempo real la labor que realizan los restauradores. «Iremos poniéndolo cuando haya cosas de interés. Son actuaciones e imágenes que no se van a poder ver en otros 200 años y creemos que es interesante», destaca Lois. Estas restauraciones son necesarias cada cierto tiempo para mantener en las mejores condiciones este tipo de instrumentos de gran envergadura.

Órgano de la iglesia de Abades. / El Norte Actuaciones en Martín Miguel, El Espinar, Abades y Marugán Joaquín Lois trabaja ahora con el órgano del Evangelio en la Catedral, también lo hizo con el instrumento localizado en el templo de Salamanca y, además, ha realizado grandes creaciones para llevar fuera de la frontera. Pero también ha restaurado varios órganos de mayor tamaño y valor en la propia provincia de Segovia como los ubicados en Abades, Martín Miguel, El Espinar o Marugán. El restaurador indica que estos instrumentos son en su mayoría del siglo XVIII y en contadas ocasiones del siglo XIX, aunque «de la misma escuela», contando con pequeñas diferencias, pues la tradición barroca en la construcción de órganos se alargó hasta mediados de este siglo. Ese es el perfil medio de este tipo de grandes instrumentos localizados en los municipios segovianos, aunque Lois indica que se extiende en la mayoría de las provincias castellanas. No existe ningún órgano de estilo románico en Segovia y sus pueblos, «a excepción de uno que se encuentra en el monasterio de San Antonio el Real».

«Lo importante es la conservación, bien si están restaurados como si no», explica la persona que encabeza el proyecto, quien hace hincapié en la necesidad de intentar que no se deterioren con el paso del tiempo. En cuanto a los órganos restaurados, es primordial que se usen de forma continuada, no solo para que permanezcan en mejores condiciones, sino también para poner en valor el trabajo realizado por los restauradores. «Lo importante es que haya actividad musical. Es la manera de conservarlos y de aprovechar el esfuerzo que se ha hecho en la restauración, teniendo así un rendimiento cultural», subraya Joaquín Lois.

Creación de instrumentos

El Taller de Organería también construye órganos nuevos, donde tienen en cuenta a la hora de crear los proyectos el uso que se va a dar al instrumento y las características del templo o sala donde se instale. «Nuestro taller apuesta por la coherencia de los proyectos, el aprovechamiento de los recursos y la calidad y garantía», indican en su web.