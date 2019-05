La oposición del Real Sitio exige reclamar a la Fes 36.500 euros tras liquidar la empresa de turismo Juan Carlos Gómez, portavoz del PP, en el último pleno. / El Norte El alcalde afirma que dará cuenta en el pleno «de cuánto ha supuesto la colaboración» de la organización empresarial MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Miércoles, 8 mayo 2019, 22:31

La moción fue en principio una iniciativa del grupo municipal del Partido Popular que su portavoz, Juan Carlos Gómez, presentó por el trámite de urgencia en el último pleno ordinario, aunque no fue debatida porque el equipo socialista no consideró que fuera urgente. Al final, es una propuesta conjunta de todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, PP, Centrados, IU y el concejal no adscrito, para que el Consistorio exija a la Federación Empresarial Segoviana que ingrese al Consistorio 36.500 euros por la liquidación de la empresa municipal de turismo, encargada de organizar las Noches Mágicas de La Granja.

La moción la debatirá el pleno mañana en una sesión extraordinaria, convocada por iniciativa de los concejales de la oposición, de los que cinco han firmado la solicitud de acuerdo con los requisitos de la Ley de Bases de Régimen Local.

Los 36.500 euros que se plantea reclamar a la Fes corresponden a su participación en la empresa Turismo del Real Sitio SL, que ha sido liquidada y en la que poseía un 10% de las acciones. Entiende el portavoz del PP que al Ayuntamiento del Real Sitio solo le correspondería haber asumido el 90% de la deuda consolidada de la empresa de turismo, que en la liquidación realizada por la consultora Álvarez Asesores SLP quedó establecida en 190.000 euros, después de negociar quitas con varios acreedores. Según Gómez, «el alcalde no tiene ningún interés en reclamar a la Fes que pague».

La empresa municipal se constituyó en septiembre de 2008 por las dos entidades, con el 90% de las acciones de titularidad municipal. Según relata Gómez en su moción, hasta 2014 la Alcaldía dictó al menos tres decretos para aprobar los gastos en concepto de aportación de los socios para compensar las cuentas de la entidad, pero estas compensaciones fueron realizadas solo por el Ayuntamiento «y nunca por la Federación Empresarial, que jamas ha aportado un euro» porque el alcalde dictó otros cuatro decretos, entre diciembre de 2018 y abril de este año, haciéndose cargo del cien por cien de la deuda.

Según Gómez, al Ayuntamiento solo le corresponde pagar el 90% de la deuda y el resto, 19.000 euros, al otro accionista, que también debería asumir el 10% de las compensaciones de cuentas aportadas, otros 17.500 euros. Así, la petición de los grupos de la oposición es que la Fes ingrese en la cuenta del Ayuntamiento del Real Sitio los 36.500 euros que le habría tocado pagar por los dos conceptos.

Agradecimiento

El alcalde, José Luis Vázquez, manifiesta que en el pleno dará cuenta «de cuánto ha supuesto la colaboración de la Fes con el Real Sitio y de lo que ha supuesto la empresa de turismo, tanto en la oferta cultural de pago como en la gratuita». Según dice, sin anticipar su argumentario, en el pleno «se votará la moción de acuerdo con el dictamen de los técnicos municipales».

Vázquez, sin embargo, subraya que «no tengo más que palabras de agradecimiento a la Federación Empresarial», cuya presencia en la empresa pública se debió a las medidas de dinamización aprobadas por el Gobierno del PP, igual que su liquidación «fue consecuencia de una decisión del Gobierno popular». El alcalde en funciones lamenta la «actitud 'constructiva', en realidad de obstrucción y demagogia durante cuatro años, que ahora quieren solventar buscando el fallo».

Le han molestado las «feas» declaraciones de la oposición en las que han dicho que al presidente de la Fes le gustaba ir a las Noches Mágicas ,y recalca el alcalde que, «le gustara o no, el presidente de la Fes iba por responsabilidad, y los firmantes de la propuesta y sus acompañantes no han dejado de ir a los espectáculos».