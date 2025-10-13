El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Olga Casado, ayer en Las Ventas. Víctor Lerena/Efe

Olga Casado corta dos orejas en su presentación en Las Ventas

La joven novillera segoviana cuaja una gran actuación en el festival a beneficio del monumento a Antoñete

Manuel Antonio Pacheco Barrio

Manuel Antonio Pacheco Barrio

Segovia

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:10

Olga Casado triunfó ayer en su presentación en Las Ventas. La joven novillera de Aguilafuente, que participó en el festival benéfico pro monumento a Antoñete, ... cortó dos orejas al último novillo después de una gran faena. Casado estuvo arropada por componentes de su peña, que se desplazaron a Madrid. Junto a ella actuaron el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y los matadores Curro Díaz, que cortó dos orejas; César Rincón, otras dos; Enrique Ponce (una oreja); Morante de la Puebla (una oreja) y Frascuelo.

