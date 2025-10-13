Olga Casado corta dos orejas en su presentación en Las Ventas

Olga Casado triunfó ayer en su presentación en Las Ventas. La joven novillera de Aguilafuente, que participó en el festival benéfico pro monumento a Antoñete, ... cortó dos orejas al último novillo después de una gran faena. Casado estuvo arropada por componentes de su peña, que se desplazaron a Madrid. Junto a ella actuaron el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y los matadores Curro Díaz, que cortó dos orejas; César Rincón, otras dos; Enrique Ponce (una oreja); Morante de la Puebla (una oreja) y Frascuelo.

La novillera segoviana, que brindó la faena a sus compañeros en el ruedo, continúa así la buena racha, pues hace menos de un año, en su presentación con picadores, cortó dos orejas y rabo en el festival organizado a favor de los damnificados de la Dana celebrado en Vistalegre. Ayer, Olga Casado salió por la puerta grande. El día fue histórico porque en la corrida de la tarde, después del segundo toro de su lote, Morante de la Puebla se cortó la coleta poniendo fin a su trayectoria.

El monumento a Antoñete a favor del cual se celebró el festival fue inaugurado el sábado junto a la puerta grande de Las Ventas. La escultura evoca al inolvidable Antonio Chenel (1932-2011), nacido muy cerca del coso madrileño.