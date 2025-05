Olga Casado está afrontando su primera temporada como novillera con picadores. El éxito cosechado el festival benéfico de la plaza de Vistalegre el pasado 1 ... de diciembre, en el que cortó dos orejas y un rabo, le ha abierto muchas puertas, colocándola como una de la jóvenes promesas con un futuro prometedor. Madrileña de ascendencia segoviana, su madre es de Aguilafuente, por sus venas corre sangre peruana por parte paterna. No tiene antecedentes taurinos en la familia, su afición surgió desde niña en la provincia de Segovia, concretamente en los encierros y los festejos populares del pueblo de su madre, adonde se trasladaba en los periodos vacacionales. Olga Casado se siente torera y se está abriendo camino en este mundo dejando claro que lo hace por méritos propios, por lo que sucede en la plaza, no por ser mujer.

–¿Qué supuso el festival de Vistalegre?

–Fue un día muy especial, el punto de inflexión en mi carrera con el primer novillo picado ante 14.000 personas. Tuve la suerte de enfrentarme a un gran novillo de Garcigrande y cortar los máximos trofeos. Es el primer rabo que se ha cortado en la historia de esta plaza.

–Es su primera temporada como novillera con picadores y ha comenzado en Olivenza, una de las ferias más importantes del calendario.

–Fue el primero oficial con picadores ya que el de Vistalegre al ser un festival no computa. Fue un sueño ir a una plaza de tanta categoría por la que han pisado grandes figuras del toreo y algunas debutaron allí con picadores.

–¿Cómo está marchando el inicio de temporada?

–Actualmente llevo tres novilladas picadas y otros tres festivales. El 26 de abril estuve en Talayuela (Cáceres) y corté cuatro orejas en una corrida mixta junto a Lea Vicens y Marco Pérez. En Puertollano con el mismo cartel conseguí dos orejas y rabo.

–El 1 de junio está anunciada en Antequera junto a la rejoneadora Lea Vicens, uno de las referentes del toreo a caballo y número dos del escalafón.

–Sí, estaré junto a ella y al matador Santana Claros. Con Lea Vicens ya he toreado este año dos festejos y en Puertollano pude brindarle mi novillo. Me ha tratado como lo que es, una figura del rejoneo, y me ha dicho que luche por mis sueños, que voy bien encaminada.

–Su afición empezó a surgir en los encierros de Aguilafuente, ¿cree que estos festejos pueden ayudar a promocionar la tauromaquia especialmente entre la gente joven?

–Me encantaba correr los encierros. Yo no provengo de una familia aficionada al mundo del toro. Me nace por mi pueblo, por los encierros y las novilladas sin caballos que se celebran en la zona. Surgió la afición por mí cuenta, lo que me llevó a la escuela taurina y de allí a debutar y querer ser alguien importante en este mundo.

–¿Cómo fueron los inicios en la Escuela Taurina de Madrid?

–Me apunté con 16 años, al empezar el Bachillerato, porque mi madre no me dejaba hasta que no acabara la ESO para no desviar la atención a mis estudios. No pude debutar como becerrista hasta los 20 años porque hubo un parón por la pandemia y otras cuestiones. Al año siguiente, en 2023, debuté con caballos. Está siendo una carrera muy rápida.

–¿Qué le dice ahora su familia cuando ve que ha hecho una apuesta decidida por el mundo del toro?

–Apoyan a su única hija a conseguir su sueño. A mi padre no le gustaba, pero poco a poco le he ido metiendo en el mundo del toro y ahora lo ve con otros ojos. Mi madre ya es aficionada total.

–No ha descuidado su formación, pues cursó un grado superior de FP en deportes.

–Lo estudié para mí, para tener una base en cuanto al mundo del deporte, no para una segunda opción, porque todas mis opciones pasan por el toreo.

–¿Cómo es un día en la vida de Olga Casado?

–Entreno mañana y tarde. Todos los días físico, cardio, voy a correr siguiendo unas tablas: dos días a la semana 13 kilómetros, otros dos días ocho, y un día hago descanso activo que es andar una o dos horas.

–¿Sigue acudiendo regularmente a Aguilafuente?

–Voy menos de lo que me gustaría porque estoy muy involucrada en mi profesión. Intento aprovechar cada día, no puedo distraerme en un momento tan importante, ya que hay mucho aficionado que me quiere ver y no puedo decepcionarlos a ellos ni a mí. Estoy inmersa en entrenar, evolucionar y crecer como torero.

–Hay una peña taurina de esta localidad que lleva su nombre. ¿Qué supone que al poco de empezar ya cuente con este respaldo?

–Muy orgullosa de tener tanto apoyo de las personas que me han visto crecer y que además se desplazan a verme en festejos que se celebran por toda España.

–¿Tiene previsto torear en Segovia esta temporada?

–Me encantaría porque, para mí Segovia siempre es un lugar muy especial, pero que yo sepa, por ahora, a mi equipo no le han dicho nada.

–Este año ha llegado a un acuerdo de apoderamiento con Plaza 1, la empresa que lleva Las Ventas.

–Son mis primeros apoderados y surgió a raíz del gran impacto que supuso el festival de Vistalegre, aunque ya me siguieron en mi etapa de novillera sin caballos. Satisfecha porque una de las empresas más importantes del mundo taurino me haya querido apoderar y confíe en yo puedo ser alguien importante en esta profesión. No les voy a decepcionar.

–¿Para cuándo podría ser su presentación como novillera en Las Ventas?

–Llevo solamente tres novilladas con picadores a mis espaldas, muy pocas para torear en la plaza más importante del mundo. Al torear allí te estás jugando la carrera y cuando vaya quiero estar muy preparada para no decepcionar a nadie. Me gustaría que fuera a finales de año, pero de momento no se sabe, depende de mi evolución y si no es este año, para el próximo.