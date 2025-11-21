El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carró busca desde el suelo un compañero al que pasar el balón. Arrate Morales
Gonzalo Carró | Jugador del BM Nava

«Nunca he tenido problema para hablar y expresar mis sentimientos»

El gallego repasa el rol de capitán en su quinto año en el club tras su sincero discurso previo al duelo del Cuenca, un punto de inflexión en la temporada

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:47

Comenta

Gonzalo Carró dio lustre a la figura del capitán, el estatus que se ha ganado con cinco temporadas en el Balonmano Nava, con una charla ... que encendió la sanadora victoria del día 8 ante el Cuenca, la que volteó el ánimo de un grupo que ganó el sábado siguiente al Huesca y hoy vista Barcelona, el rival imposible, a las 20:30 horas, fuera del descenso. La arenga dijo así: «La gente al principio no nos va a ayudar, tenedlo claro, no les hemos dado nada desde que estamos aquí. Los metemos nosotros. Todos animando, celebramos cada puta acción, seamos equipo. Son 12 tíos y se parten la cara; seamos más que ellos. Cada puta acción, dejémoslo todo, corramos todas. Y, de verdad, creamos cada uno en nosotros mismos, que valemos mucho, os lo digo siempre. Hoy más. Volvamos a ganar, que mola mucho». El club lo grabó y aquello dejó huella con no pocas felicitaciones. «Me pillaron un poco in fraganti. Mientras sirva para que llegue a mis compañeros… Es algo que sale de mí. Hay que medir bien cuándo hacerlo; si uno lo hace todos los días, es más complicado que llegue».

