Pablo Herranz realiza un lanzamiento durante el partido de este viernes.

Pablo Herranz realiza un lanzamiento durante el partido de este viernes. Antonio Tanarro

Pablo Herranz desata al Balonmano Nava

El canterano domina al Huesca con ocho goles y los segovianos dejan atrás su mal inicio en Asobal con una victoria brillante

Luis Javier González

Nava de la Asunción

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:43

El Viveros Herol Nava ha sumado en apenas seis días más puntos que en los dos meses de temporada anteriores. Si la victoria agónica del ... domingo ante el Cuenca sacó al equipo del descenso, la de anoche ante el Bada Huesca, que venía de ganar bien a un coco como el Ademar León, fue la confirmación de un nuevo tiempo. Su entrenador, Álvaro Senovilla, lleva semanas diciendo que el nivel de los entrenamientos era muy superior al de los partidos, el bache de un equipo que perdió cinco de sus primeros seis. Quedó demostrado en la mejor noche como profesional del navero Pablo Herranz, una lección en el pivote que su nómina de goles, ocho, solo cuenta a medias.

