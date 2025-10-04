Un nuevo vehículo eléctrico refuerza la recogida de basura en el casco histórico FCC ha colocado la fracción papel-cartón en la isla de contenedores ubicada en la plaza Platero Oquendo

El Ayuntamiento de Segovia ha incorporado un nuevo vehículo cien por cien eléctrico al servicio de recogida de residuos. Se trata del camión Fuso eCanter 4.25 t de caja abierta, un modelo de cero emisiones que contribuirá a una gestión más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Con este nuevo vehículo se refuerza el servicio de quita y pon en el casco Histórico de la ciudad, completando las islas de recogida selectiva con todas las fracciones de recogida selectiva a diario, es decir, envases ligeros, biorresiduos, resto, envases de vidrio y papel-cartón.

Además, se añadirá la fracción de papel-cartón en la isla ubicada en la plaza de Platero Oquendo, que hasta ahora no contaba con este servicio. Con esta actuación, se refuerzan los puntos de recogida situados en zonas de alta actividad comercial y hostelera de la ciudad de Segovia, atendiendo así a la creciente demanda ciudadana de disponer de todas las fracciones de recogida selectiva a diario.

Este vehículo ha sido financiado a través de los Fondos Next Generation EU, en el marco de los programas de apoyo a la transformación ecológica de los servicios públicos. Es una iniciativa que persigue un modelo de ciudad más limpia, eficiente y sostenible.

