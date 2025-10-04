El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El nuevo vehículo de recogida de residuos. El Norte

Un nuevo vehículo eléctrico refuerza la recogida de basura en el casco histórico

FCC ha colocado la fracción papel-cartón en la isla de contenedores ubicada en la plaza Platero Oquendo

El Norte

El Norte

Segovia

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:49

Comenta

El Ayuntamiento de Segovia ha incorporado un nuevo vehículo cien por cien eléctrico al servicio de recogida de residuos. Se trata del camión Fuso eCanter 4.25 t de caja abierta, un modelo de cero emisiones que contribuirá a una gestión más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Con este nuevo vehículo se refuerza el servicio de quita y pon en el casco Histórico de la ciudad, completando las islas de recogida selectiva con todas las fracciones de recogida selectiva a diario, es decir, envases ligeros, biorresiduos, resto, envases de vidrio y papel-cartón.

Además, se añadirá la fracción de papel-cartón en la isla ubicada en la plaza de Platero Oquendo, que hasta ahora no contaba con este servicio. Con esta actuación, se refuerzan los puntos de recogida situados en zonas de alta actividad comercial y hostelera de la ciudad de Segovia, atendiendo así a la creciente demanda ciudadana de disponer de todas las fracciones de recogida selectiva a diario.

Este vehículo ha sido financiado a través de los Fondos Next Generation EU, en el marco de los programas de apoyo a la transformación ecológica de los servicios públicos. Es una iniciativa que persigue un modelo de ciudad más limpia, eficiente y sostenible.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  2. 2 La explicación al mal olor que ha inundado este viernes Valladolid
  3. 3

    Conmoción en Rioseco por la muerte repentina de tres vecinos en tres días
  4. 4 Acude a limpiar el baño de su bar y se encuentra a un cliente con una «gran intoxicación etílica»
  5. 5 Hallan cadáveres de vacas, caballos y cabras en descomposición en una explotación de La Overuela
  6. 6

    El 112 recibe 28 llamadas en 20 minutos por un incendio en el vertedero de Valladolid
  7. 7

    Entregan a la Policía de Medina 8.400 euros que la acompañante de un paciente perdió en una ambulancia
  8. 8

    La huelga de médicos contra el Estatuto estatal obliga a posponer consultas y cirugías
  9. 9

    Salvan en Tordesillas a un cántabro atragantado con un entrecot: «Se puso blanco y luego morado»
  10. 10

    «Ha venido mi hija de Madrid para ir al cardiólogo para nada, podían haber avisado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un nuevo vehículo eléctrico refuerza la recogida de basura en el casco histórico

Un nuevo vehículo eléctrico refuerza la recogida de basura en el casco histórico