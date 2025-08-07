El nuevo instituto de San Lorenzo no estará terminado antes de 2029

El esqueleto del instituto de San Lorenzo permanecerá todavía varios meses sin ningún tipo de actividad. Los cimientos del inmueble en el que se impartirá ... Formación Profesional acumulan ya más de un año y medio sin avance alguno después de que las obras fueran paralizadas tras el abandono por parte de la segunda empresa que fue adjudicataria de los trabajos; por su parte, el edificio que albergará en la misma parcela las enseñanzas de Educación Secundaria y Bachillerato ni siquiera tiene colocada una piedra. La previsión es que las máquinas puedan regresar al solar ubicado entre la avenida Vía Roma y la calle Terminillo, en el barrio de San Lorenzo, en la primera mitad de 2026.

La Junta de Castilla y León, administración que se comprometió a construir el instituto a principios de siglo, lleva casi ocho meses sin actualizar la situación del futuro centro educativo de la capital segoviana. Su último pronunciamiento tuvo lugar en enero, cuando la Consejería de Educación comunicó la contratación por 855.000 euros de la redacción del nuevo proyecto, la dirección facultativa de la obra y la coordinación de seguridad y salud de la misma. En aquel momento, el departamento dirigido por Rocío Lucas confirmó que los planes de la Junta habían cambiado. En lugar de construir el centro de FP y el instituto de Secundaria por separado, se decidió aglutinar ambos inmuebles en un solo proyecto.

Pese al silencio de la Administración autonómica, en los últimos meses sí que se han producido avances para desbloquear uno de los proyectos más demandados por la sociedad segoviana en los últimos tiempos. En concreto, ha conseguido adjudicar durante este verano la redacción del proyecto del futuro instituto de San Lorenzo. Y lo ha hecho, además, con un considerable ahorro sobre los 855.000 euros inicialmente presupuestados. Finalmente el coste total de redactar el documento, que debe estar listo este otoño, será de 577.000 euros, un 32,51% menos.

Según el pliego de condiciones, la empresa Ferreiro Arquitectos -que ya se encargó de redactar hace años los proyectos por separado del centro de Formación Profesional y del instituto- tiene un plazo de tres meses para diseñar el nuevo instituto de San Lorenzo, tanto su edificio de FP como el de Educación Secundaria y Bachillerato. Por ello, se espera que el documento esté sobre la mesa de la Consejería de Educación en las primeras semanas del otoño.

A partir de ahí comenzará un nuevo proceso administrativo en el que la Consejería de Educación tendrá que sacar a licitación las obras para construir el instituto. Previsiblemente -la Junta no ha ofrecido plazos- esté proceso se llevará a cabo durante los últimos meses de 2025 o los primeros de 2026, de modo que las máquinas no regresarán a la parcela de la antigua Casa de Guardas hasta el próximo año.

Sí que está fijado el plazo de ejecución que tendrá la empresa adjudicataria para construir los dos edificios: 42 meses. Es decir, tres años y medio para concluir el inmueble de Formación Profesional y para construir desde cero el de Educación Secundaria y Bachillerato. Teniendo en cuenta que las obras no se reanudarán, como pronto, hasta la primera mitad de 2026, el nuevo instituto de Segovia no estará terminado hasta 2029 o 2030.

Seis años de obstáculos

Cuando finalice la construcción del instituto de San Lorenzo habrán pasado cerca de tres décadas desde el primer anuncio realizado por la Junta de Castilla y León y más de un decenio desde el inicio de las obras. Fue en mayo de 2019 cuando los vecinos de este popular barrio de la capital segoviana empezaron a creer que su reclamado instituto de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional sería una realidad. Sin embargo, más de un lustro después de los primeros trabajos de las máquinas en la parcela situada entre Vía Roma y la calle Terminillo tan solo están los cimientos de lo que debe ser el centro de FP.

En mayo de 2019 comenzaron las obras para levantar una infraestructura en la que se prevé que puedan estudiar 800 alumnos de Formación Profesional. Con un presupuesto de 4,4 millones de euros, tenían un plazo de ejecución de dieciocho meses, por lo que se esperaba que el edificio estaría terminado a comienzos de 2021. Pero apenas unos meses más tarde del comienzo de las obras llegó el primer obstáculo: una dureza del terreno que no estaba prevista y que encarecía el proyecto en más de un millón de euros. La empresa adjudicataria abandonó la obra y fue necesario iniciar un nuevo proceso administrativo. El parón fue de prácticamente dos años.

Los vecinos de San Lorenzo tuvieron que esperar hasta finales de 2022 para volver a ver máquinas trabajando en la parcela. La empresa Proyecon Galicia se hizo cargo de unas obras que casi duplicaron su presupuesto hasta los 8,4 millones de euros y con un plazo de ejecución de veinte meses apuntaban al último trimestre de 2024 para su finalización.

Un año antes de que venciera el plazo para terminar el edificio de FP las máquinas y los operarios de la constructora se marcharon del solar, aunque antes fue necesario derribar algunos de los pilares que se habían construido al considerar Educación que incumplían con los estándares de calidad y seguridad exigidos. Para entonces ya debían haber comenzado también los trabajos para construir el edificio de Secundaria y Bachillerato. De hecho, el director general de Centro e Infraestructuras, José Miguel Sáez, apuntó que su licitación se produciría durante el mes de febrero de 2023 y que el desfase con las obras del inmueble de FP sería de tan solo unos meses. No fue así. Los trabajos en marcha volvieron a paralizarse y la adjudicación de las obras del instituto no llegó a realizarse.

Un año y medio después de la última paralización, los vecinos de San Lorenzo aún tendrán que esperar varios meses para ver la reanudación de las obras del instituto. Y alrededor de un lustro para que empiece a funcionar.