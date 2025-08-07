El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estado del futuro edificio de FP en el barrio de San Lorenzo. Antonio de Torre
Segovia

El nuevo instituto de San Lorenzo no estará terminado antes de 2029

La construcción de los edificios de Formación Profesional y de Secundaria y Bachillerato se alargará durante tres años y medio

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:27

El esqueleto del instituto de San Lorenzo permanecerá todavía varios meses sin ningún tipo de actividad. Los cimientos del inmueble en el que se impartirá ... Formación Profesional acumulan ya más de un año y medio sin avance alguno después de que las obras fueran paralizadas tras el abandono por parte de la segunda empresa que fue adjudicataria de los trabajos; por su parte, el edificio que albergará en la misma parcela las enseñanzas de Educación Secundaria y Bachillerato ni siquiera tiene colocada una piedra. La previsión es que las máquinas puedan regresar al solar ubicado entre la avenida Vía Roma y la calle Terminillo, en el barrio de San Lorenzo, en la primera mitad de 2026.

