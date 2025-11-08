El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El Nava tira de garra y sale del descenso con un triunfo sanador

La parada final de Buda premia la resistencia de los naveros, que suman su segunda victoria de la temporada gracias a un gran despliegue colectivo

Luis Javier González

Luis Javier González

Nava de la Asunción

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:00

Pocas victorias han sabido mejor en Nava de la Asunción que la que aseguró anoche Buda con una parada de ogro a Rajmond Toth, solo ... en seis metros tras la pizarra final del Cuenca, la de vaciar la portería con siete jugadores para buscar el empate. El mismo héroe y el mismo final de la única victoria segoviana del curso en Asobal, el 18 de septiembre, en otra estación. Tras dos temporadas felices en la mitad alta de la tabla, los de Álvaro Senovilla tuvieron la garra de empezar la octava jornada en descenso y salieron de él llevándose un encuentro agónico en el que no mandaron nunca por más de un gol.

