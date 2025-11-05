El Nava gana un partido de balonmano 46 días después

En pleno periodo de convalecencia, el Viveros Herol Nava, en el trío de colistas de la Asobal, sufrió ayer de lo lindo para salvar la ... primera ronda de Copa del Rey en La Coruña ante un recién ascendido a División de Honor Plata. Tras marcharse de siete en la primera parte, los segovianos tuvieron que remar en el tramo final del tiempo reglamentario para recuperar un déficit de tres goles a los gallegos y forzar la prórroga. Dos tiempos de cinco minutos en los que estuvieron a un tris de perder una renta de cuatro tantos. Un mar de dudas para asegurarse un partido que llegó vivo a los últimos segundos y lograr la primera victoria en 46 días, desde que ganara el 20 de septiembre en su pista al Cangas, su único triunfo liguero.

Coruña Diogo Freitas (3), Alberto Roldán (7), Alexandre Chan (1), Pablo Moral (2), Beltrán Bedia (1), Gabriel Navarro (3), Diego Martínez, Luis Horcajada (3), Juan Carlos Rodríguez (1), Álex Malid, Luisma de Goya (6), Mile Mijuskovic, Peter Kende, Israel Marín, Sergio Torio (1) y Gael Blanco (2) 30 - 32 Nava Brais González (6), Edu Reig (5), Alfredo Otero (1), Davide Pugliase (5), Gonzalo Carró, Óscar Marugán (4), Josu Arzoz (1), Dzmitry Patotski, Javi Carrión (2), Rui Baptista (3), Joao Bandeira, Nico Bonanno, Tahu Lufuanitu (2), Buda y Pablo Herranz (3). Parciales: 1-2, 2-4, 4-7, 5-11, 9-14, 13-15 (descanso), 14-17, 17-19, 20-19, 23-21, 24-23, 25- 25 (fin tiempo reglamentario), 26-29 y 30-32.

El partido comenzó con cuatro ataques fallidos en apenas 80 segundos, con tiros a las nubes de Bandeira por los visitantes y Gabriel Navarro por los locales. Mandaban las defensas, con el 6:0 navero cerrando huecos y Patotski luciéndose con una parada a Luis Horcajada que rozó el abuso. Con los ataques fallones –más el gallego, pero también el segoviano– los goles llegaban en transiciones, como la que culminaba Edu Reig. El cuanto mediaba la ocasión, algo habitual ante un rival que encadenaba una pérdida tras otra en su ofensiva, los de Senovilla buscaban el atajo con un pase en largo. El Coruña también necesitaba secuencias rápidas para no ahogarse en estático ante la muralla, esos brazos en alto que bloqueaban un tiro tras otro. Pese a sus carencias, se mantuvo a tiro (4-5) hasta casi el primer cuarto de hora. Luego llegó la brecha.

El Nava aceleró gracias al sostén de su defensa y a lo que generó a partir de ahí. La habilidad de los pivotes. Primero, Josu Arzoz, muy atento para cazar el rechace tras la parada de Israel Marín a Brais González. Después, Pablo Herranz, que cazó entre casi tres rivales una asistencia de Rui Baptista para zafarse de ellos, marcar y forzar una exclusión clave. Si el portugués había hecho su puesta en escena con un lanzamiento a la escuadra, un misil que propulsó sin armar prácticamente el brazo, los segovianos aprovecharon la superioridad numérica y castigaron la portería vacía de los locales, el premio a esa apuesta constante por pillar a los coruñeses en transición, un tratamiento para evitar sus dudas en estático. Parcial visitante de 5-1 y tiempo muerto local (5-10) en plena inferioridad que no evitó un gol clavado al regreso de la misma, de nuevo con su portería desnuda.

Los naveros se marcharon de siete con el gol de David Fernández (7-14), que vestía la camiseta navera una década después ante la carestía de laterales zurdos en el equipo, pero el Coruña evitó caer al precipicio con acciones clave como una doble parada de Israel Marín o un golazo a la remanguillé de Pablo Moral en el pivote. Como si se oliera lo que venía, Senovilla pidió tiempo, pero no pudo evitar un parcial de 6-1 para acabar la primera parte. Un híbrido entre las pérdidas de los suyos y el tino de Alberto Roldán, que encadenó en el último minuto un penalti forzado por él mismo y una transición sobre la bocina. Lo celebró sacando el puño desde el suelo porque su equipo estaba muy vivo (13-15).

Los minutos de impasse tras volver de vestuarios dejaron claro que la versión dominante del inicio fue una excepción para el Nava. Y el Coruña dio el golpe de estado. Empezó con un parcial rápido de tres goles, castigando sin piedad para fallo navero, desde el tiro desviado de Otero al penalti de Reig que Marín atajó bajo palos. Así las cosas, Luisma de Goya empataba a 19 y forzaba un tiempo muerto estéril de los visitantes, pues él mismo anotaría los dos siguientes mientras la sequía navera se prolongaba otros cinco minutos. Otro cortocircuito mayúsculo ofensivo para un equipo que no hallaba respuesta ni en estático ni en transición. Así que el Coruña firmó un parcial de 6-0 y llegó a los últimos diez minutos tres arriba (23-20).

En esas, el Nava se agarró al partido con dos goles rápidos: un penalti de Óscar Marugán que forzó Fernández –exclusión incluida– y una contra culminada por Herranz. El preludio para que Buda se adueñara del duelo con una parada tras otra: a Navarro en seis metros, al tiro forzado de Roldán. La más insultante se la llevó Pablo Moral a la contra. La cosa llegó en tablas a los últimos dos minutos, pero no hubo más goles y tocó prórroga (25-25).

En ella, el Nava continuó la inercia de buena defensa, portería y goles puntuales: el de Brais a la escuadra, la contra de Herranz. El Coruña sumó su único gol del primer tiempo a cinco minutos de la bocina. Contra las cuerdas y con su público entonando el «sí, se puede», los gallegos se la jugaron al siete contra seis y el Nava aprovechó su portería vacía para situar un +4 que debió ser decisivo con apenas tres minutos. Pero no. Otro carrusel de pérdidas y tres goles en apenas un minuto que ponían a los locales a uno. Un test de estrés que los naveros salvaron gracias a una finalización clave de Lufuanitu desde el extremo. Con todo, Navarro puso a los locales a uno a falta de 20 segundos y los de Senovilla todavía tuvieron que conservar la pelota con presión a toda pista para que Baptista embolsara la victoria agotando el tiempo con una bonita vaselina.

El pitido final liberó a medias al banquillo, que terminó por lanzarse en piña a celebrar una victoria necesaria tras cuatro derrotas ligueras consecutivas. Un partido con el que el Nava no contaba tras haberse clasificado entre los ocho primeros el curso pasado, con el premio de un atajo directo a la tercera ronda. Pero no. El Alicante, recién ascendido, se llevó la fase final y puso a los segovianos en la casilla de salida. A falta de levantar el vuelo en liga –reciben el sábado al Cuenca–, el trámite ha servido para recuperar la autoestima. Eso sí, solo parcialmente. Queda la victoria, sí, pero también las dudas.