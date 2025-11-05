El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tiempo muerto del Viveros Herol Nava. Carnicero

El Nava gana un partido de balonmano 46 días después

Los segovianos ganan en la prórroga y con dudas en su estreno copero a un equipo de Plata que remontó siete goles y tuvo la clasificación a tiro

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:06

En pleno periodo de convalecencia, el Viveros Herol Nava, en el trío de colistas de la Asobal, sufrió ayer de lo lindo para salvar la ... primera ronda de Copa del Rey en La Coruña ante un recién ascendido a División de Honor Plata. Tras marcharse de siete en la primera parte, los segovianos tuvieron que remar en el tramo final del tiempo reglamentario para recuperar un déficit de tres goles a los gallegos y forzar la prórroga. Dos tiempos de cinco minutos en los que estuvieron a un tris de perder una renta de cuatro tantos. Un mar de dudas para asegurarse un partido que llegó vivo a los últimos segundos y lograr la primera victoria en 46 días, desde que ganara el 20 de septiembre en su pista al Cangas, su único triunfo liguero.

