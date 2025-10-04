El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Partido reciente del Nava. Óscar Costa

El Nava quiere ganar otra vez al Bidasoa en el regreso de Nevado

Los segovianos apelan a su afición para tumbar hoy a uno de los cocos de la Asobal, reforzado por su mejor jugador de las dos últimas temporadas

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Sábado, 4 de octubre 2025, 10:49

Comenta

El Viveros Herol Nava recibe hoy al Bidasoa Irún, un candidato permanente a ganar la liga de los mortales, a encabezar la Asobal tras el ... intocable Barça, con su equipo aún en fase de formación. Será el regreso de Mario Nevado, que se marchó en verano a tierras guipuzcoanas tras ser el mejor jugador de los segovianos en las dos temporadas en las que ha vestido su camiseta. El madrileño fue precisamente fue una de las claves para que los irundarras, que no habían conocido la derrota en Nava de la Asunción desde su primera visita, en 2015 cuando ambos militaban en División de Honor Plata, cayeran en sus dos últimos desplazamientos, en marzo y noviembre de 2024. Esta noche (20:00 horas) buscarán la tercera seguida con su antiguo estandarte en el bando enemigo.

