El Nava quiere ganar otra vez al Bidasoa en el regreso de Nevado

El Viveros Herol Nava recibe hoy al Bidasoa Irún, un candidato permanente a ganar la liga de los mortales, a encabezar la Asobal tras el ... intocable Barça, con su equipo aún en fase de formación. Será el regreso de Mario Nevado, que se marchó en verano a tierras guipuzcoanas tras ser el mejor jugador de los segovianos en las dos temporadas en las que ha vestido su camiseta. El madrileño fue precisamente fue una de las claves para que los irundarras, que no habían conocido la derrota en Nava de la Asunción desde su primera visita, en 2015 cuando ambos militaban en División de Honor Plata, cayeran en sus dos últimos desplazamientos, en marzo y noviembre de 2024. Esta noche (20:00 horas) buscarán la tercera seguida con su antiguo estandarte en el bando enemigo.

El técnico del Nava, Álvaro Senovilla, pone en valor las prestaciones al alza de un equipo con doce jugadores nuevos, aún en plena toma de contacto con una competición nueva para muchos. «Hemos ido mejorando mucho en el juego. Prueba de ello es que podemos competir a un equipo como Granollers en su casa». Los catalanes se impusieron, como hizo el Villa de Aranda en el debut. Los únicos puntos del casillero segoviano llegaron con la victoria in extremis ante Cangas, gracias a un gol de Javi Carrión y a una parada de Buda tras una suspensión de media hora por unas goteras provocadas por las obras en el tejado del pabellón. No deberían repetirse a priori hoy. Precisamente Bidasoa fue el rival en un duelo de 2016 que necesitó tres pabellones para acabarse por la condensación.

«Nos enfrentamos a un grandísimo equipo delante de nuestra afición. Un partido que a todo el mundo le gusta jugar. Se dan todos los ingredientes para afrontarlo con garantías de competir», promete Senovilla. Un rival «que se ha reforzado muy bien», incluido Nevado, pero también referentes nacionales como Nacho Vales, lo que enriquece su fondo de armario y sus variantes tácticas. «Aunque los lleves al límite, son capaces de meter gol con sus individualidades. Y su defensa se ha potenciado muchísimo». Y porteros como Leo Maciel, brillante ante Ademar, que lanzan un contragolpe tras otro. Todo un reto.