Carrión intenta avanzar entre dos jugadores del Cangas.

Carrión intenta avanzar entre dos jugadores del Cangas. Óscar Costa

Victoria agónica entre goteras

El Balonmano Nava suma sus primeros puntos con la parada decisiva de Buda en un duelo pausado media hora al caer agua en la pista

Luis Javier González

Luis Javier González

Nava de la Asunción

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:05

Los partidos entre Nava y Cangas siempre tienen vuelta de hoja, una rivalidad de último segundo, pero ningún guionista había previsto que sería porque unas ... goteras pararían media hora el juego. Fue precisamente bajo ese techo poroso, al borde del área que defendían los segovianos en la segunda parte, donde los papeles tratan de secar la pista, donde Buda hizo la parada decisiva en el último ataque de los gallegos. Otro final imprevisto para un partido que dominó Patotski con un 36% de intervenciones. Ese era el guión: el regreso poderoso del portero bielorruso al Guerreros Naveros tras un año de parón por romperse el tendón de Aquiles. Hasta que el agua decidió que la película era otra. Hubo que esperar para acabar los últimos seis minutos, pero al equipo de Álvaro Senovilla le valió la pena, pues suma, con el sufrimiento de rigor, su primera victoria del curso tras perder en el duelo inaugural y deja en blanco a su rival.

