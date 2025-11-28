El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro Senovilla, con gesto serio, durante un partido en Nava de la Asunción. Antonio de Torre

El Nava necesita rentabilizar su fortín

Los segovianos buscan ante el Guadalajara su tercer triunfo seguido en casa, algo que han hecho dos veces en Asobal, para respirar en la zona baja

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:42

Comenta

El Viveros Herol Nava buscará esta noche (20:30 horas) con la visita del BM Guadalajara al Guerreros Naveros algo que solo ha conseguido dos ... veces en sus seis temporadas de Asobal: ganar tres partidos seguidos ante su público. La rareza de la estadística ilustra las dificultades de encadenar rachas en una máxima categoría, incluso para los segovianos, que históricamente han cimentado sus clasificaciones en el rendimiento en casa. Esta temporada compleja –empiezan la undécima jornada en el antepenúltimo puesto, que obligaría a disputar una eliminatoria de promoción ante el tercero de División de Honor Plata– más que nunca, pues los seis puntos de su casillero han llegado en su feudo. La visita de los alcarreños, colistas, es un triunfo recomendable ante la dificultad del calendario en el mes de diciembre para terminar la primera vuelta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos familias enfrentadas en el rellano de su casa terminan en los juzgados de Valladolid
  2. 2 Muere de madrugada un hombre en plena calle en Delicias
  3. 3

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  4. 4 Luces de Navidad en Valladolid: horarios, espectáculos y calles iluminadas
  5. 5 Muere un hombre de 89 años tras ser atropellado en la CL-615 en Saldaña
  6. 6 Jero, el del medio de Los Chichos, ya tiene su calle en Valladolid
  7. 7

    Una gran ola de luz recorre Valladolid con el encendido navideño en 81 calles y 24 plazas
  8. 8 La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras un registro en el convento
  9. 9 La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro
  10. 10

    El restaurante La Maruquesa reabre sus puertas junto al Canal de Castilla un año después del incendio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Nava necesita rentabilizar su fortín

El Nava necesita rentabilizar su fortín