Natalia del Barrio renuncia a ser candidata de Podemos para las Cortes Natalia del barrio Procuradora de Podemos en las Cortes de Castilla y León. / A. de Torre La procuradora segoviana considera que, tras un «trabajo intenso», es «el momento de dejar paso a otras personas», aunque no descarta formar parte de la candidatura municipal M. A. LÓPEZ Segovia Martes, 16 octubre 2018, 19:40

Natalia del Barrio (Segovia, 1982) ha decidido no repetir como candidata de Podemos para formar las listas autonómicas del partido en 2019. En su perfil de Facebook informa que no se ha inscrito en las primarias de la formación (este martes finalizaba el plazo) y que ha tomado esta decisión «con cierta pena, única y exclusivamente por todas las personas con las que he compartido día a día, por todo lo que me han enseñado (y espero que me sigan enseñando) y que ha sido principalmente el caerse y volverse a levantar». En declaraciones a este diario, la procuradora y viceportavoz del grupo parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla y León ha manifestado que su experiencia «es buena», pero sus palabras denotan un cierto cansancio cuando dice que no se ha inscrito en las primarias «básicamente porque cuando te dedicas a la política y tienes interés y trabajas mucho, es complicado».

Del Barrio ha recordado que se presentó en la candidatura del partido que lidera Pablo Iglesias a las Cortes «para dar impulso a Podemos», y ahora «creo que hay otras personas a las que dar paso».

En el mismo sentido se ha pronunciado la procuradora en Facebook: «He intentado llegar a todos los sitios, algunas veces con mejor suerte y otras con menos, pero siempre con voluntad de trabajo, de diálogo y de buscar la mejor solución posible», a lo que ha añadido que ha «entregado cinco años de vida a un proyecto precioso que es Podemos, y que seguiré apoyando pero desde otro lado, ya lo han dicho otras compañeras, vinimos para cambiar las cosas pero no para quedarnos».

Ahora, ha indicado Del Barrio, tiene previsto d«a nuevos proyectos. Siempre he sido una persona inquieta, y pretendo hacer las cosas que no he podido en estos cinco años».

En la red social también ha expresado sus sentimientos y sus deseos para el futuro: «Volveré a mi vida habitual, a mi familia, a las que devolveré horas de sueño de todos esos viajes por la ancha Castilla y por la ancha León (especialmente a mi madre, de la que he aprendido a ser fuerte y valiente) disfrutaré de mis amigas de toda la vida que han esperado pacientemente cinco años».

En su balance personal de esta etapa como procuradora en las Cortes y en el tiempo de preparación el resultado es muy positivo, «una experiencia increíble», porque «hemos trabajado mucho y hemos conseguido cosas para Segovia, que la provincia estuviera en el mapa». Varios ejemplos son sus denuncias sobre situaciones en la sanidad pública con propuestas para mejorar las cosas, y en concreto la reciente camapaña para denunciar la escasez de personal en la Residencia Mixta de Segovia, «con la que hemos conseguido acuerdos entre la Junta y los sindicatos para que mejore la situación».

Natalia del barrio ha asegurado que su decisión de no inscribirse en las primarias para elegir los candidatos autonómicos es firme y no le pesa. Aunque no descarta poder formar parte de una candidatura municipal, si bien solo dice sobre esta posibilidad que «ya veremos».

Quizá porque esta licenciada en Periodismo con un máster en Ciencias Políticas cree que en Segovia capital «Podemos tiene una oportunidad para cambiar las cosas si somos capaces de actuar». Al respecto ha dicho que «Podemos tiene posibilidades reales de entrar en el Ayuntamiento de Segovia, porque Clara Luquero está tocada, fue una buena concejala de Cultura, pero se le ha ido un poco de las manos la Alcaldía. Y si trabajamos duro es posible que entremos en el Auntamiento y podamos hacer cosas, ya que el Partido Popular no es una alternativa de gobierno municipal».

En las Cortes de Castilla y León, que conoce bien en esta legislatura como viceportavoz del grupo, Natalia del Barrio ha apuntado que «Podemos va a mejorar la repesentación. Ya hemos conseguido cosas, y ahora tenemos la posibilidad de acabar con muchos años de gobierno del Partido Popular».