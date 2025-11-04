El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Enlace con la A-1 a la altura de Santo Tomé del Puerto. A. de Torre

Un mujer herida tras el atropello de un turismo a una vaca en la A-1

El accidente se ha producido en el kilómetro 99, en término municipal de Santo Tomé del Puerto

El Norte

El Norte

Segovia

Martes, 4 de noviembre 2025, 21:59

Minutos antes de las nueve de la noche, el 112 Emergencias Castilla y León recibía un aviso por un accidente ocurrido en el kilómetro 99 de la A-1, en sentido Madrid, a la altura de Santo Tomé del Puerto. Un turismo colisionó con una vaca que se encontraba en la vía, provocando heridas a una mujer de 45 años.

Según el parte del 112, se alertó de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia y a Emergencias Sanitarias de Castilla y León-Sacyl. La herida, única ocupante afectada según las primeras informaciones, fue atendida en el lugar por los servicios médicos. Las autoridades investigan las causas del incidente, que podría estar relacionado con la presencia de ganado suelto en la carretera. El suceso ha generado retenciones en la autovía, aunque el tráfico ya se ha normalizado.

Hace apenas un mes, en la misma A-1, una manada de caballos invadió la autovía A-1 ocasionado dos aparatosos accidentes en los que se vieron implicados un turismo y un autobús y se saldaron con un herido.

Aquellos accidentes ocurrieron de madrugada.

