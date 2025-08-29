El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Mañueco responde los grupos: «He oído muy pocas propuestas y mucho ruido, ataque y demagogia»
Autovía A-601 en las inmediaciones de Cuéllar. Fran Jiménez
Segovia

Muere una joven al precipitarse de un puente en la autovía y ser arrollada por un coche

Los hechos ocurrieron este jueves por la noche en la autovía que conecta Segovia con Valladolid a la altura de Cuéllar

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:49

Una joven murió ayer a primera hora de la noche tras precipitarse desde uno de los puentes de la autovía que conecta Segovia con ... Valladolid y ser arrollada a continuación por uno de los vehículos que circulaba por la carretera. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para intentar aclarar las circunstancias del fallecimiento y si este se produjo como consecuencia de la caída o por el posterior atropello. Las primeras hipótesis apuntan a un suicidio y se descarta por completo que otras personas participasen en la caída de la joven desde el puente a la carretera.

