Muere una joven al precipitarse de un puente en la autovía y ser arrollada por un coche

Una joven murió ayer a primera hora de la noche tras precipitarse desde uno de los puentes de la autovía que conecta Segovia con ... Valladolid y ser arrollada a continuación por uno de los vehículos que circulaba por la carretera. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para intentar aclarar las circunstancias del fallecimiento y si este se produjo como consecuencia de la caída o por el posterior atropello. Las primeras hipótesis apuntan a un suicidio y se descarta por completo que otras personas participasen en la caída de la joven desde el puente a la carretera.

Los hechos, que han sido confirmados por la Subdelegación del Gobierno en Segovia, ocurrieron sobre las 22:00 horas en uno de los puentes situados a la altura del punto kilométrico 52 en sentido Segovia, en el término municipal de Cuéllar. Al menos dos vehículos se vieron implicados en el suceso.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y servicios de emergencia del 112 de Castilla y León, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida de la joven. Durante más de una hora fue necesario que los agentes del instituto armado regulasen el tráfico en la zona.

Se trata de la segunda muerte que se produce en la A-601 en apenas dos semanas. El pasado 14 de agosto, el conductor de un camión perdió la vida en un accidente en el que se vieron implicados cinco vehículos y que ocurrió a tan solo cinco kilómetros de distancia del extraño suceso de este jueves.