El mercadillo de la romería del Henar tendrá menos puestos debido al cambio de fecha

El mercadillo de venta ambulante que se celebra de forma paralela a la Solemnidad de la Virgen del Henar y su romería, verá reducido este ... año el número de puestos, ya que varios de los vendedores que habitualmente acuden a esta cita, tenían comprometida su asistencia a otras ferias o romerías el próximo domingo 21 de septiembre, cuando se celebra la festividad, ya que ellos contaban con su celebración el pasado domingo 14, fecha que en origen habría sido la de celebración, pues habitualmente la festividad se desarrollaba el domingo anterior a San Mateo, mientras que este año se ha optado por su celebración el mismo día de la onomástica del santo.

A ello se suma que varios vendedores también han renunciado a participar en el mercadillo debido al cambio de ubicación del mismo, que tuvo lugar el año pasado, y se mantendrá al menos durante una década, ya que el espacio habitual, la chopera, se ha replantado, y se ha optado por el cambio durante varios años con el fin de salvaguardar la arboleda y que los árboles cojan fuerza y cierto calibre.

El espacio estrenado el año pasado, que se mantendrá este, se sitúa en la zona posterior del Santuario, en el antiguo estacionamiento de autobuses, y apenas cuenta con sombra, lo que algunos vendedores achacaron a una disminución de ventas y han optado por no asistir en esta ocasión.

Aún así, serán más de 140 los puestos de venta ambulante que se sitúen en esta ubicación el próximo domingo, lo que supone casi medio centenar menos que en años anteriores. Lo que no varía es la variedad de productos que ofrecerán, entre ellos textil, calzado, juguetes, bisutería marroquinería, alfombras, menaje de cocina, ropa de cama, cortinas, bolsos, artesanía, lencería, moda infantil o antigüedades, entre otros.

Tampoco faltarán los puestos demostrativos, y los tradicionales de alimentación, como los bares, las churrerías o los puestos de venta de frutos secos, teniendo en cuenta que una de las tradiciones de esta romería es la compra de obleas y avellanas. De hecho, hace años incluso era tradicional el lanzar algunas avellanas a la Virgen a su paso durante la procesión. En esta ocasión también se contará con puestos de venta de frutas e incluso hortalizas, una de las novedades de esta edición.

Tampoco faltarán las tradicionales atracciones para los más pequeños, que junto con los puestos de alimentación se situarán en las zonas de acceso, y posteriormente los distintos puestos de venta. Cabe destacar que la cifra de estos puede aumentar a última hora, puesto que son varios los que aún no han confirmado su asistencia, e incluso algunos vendedores llegan esa misma mañana sin realizar la inscripción previa. Al quedar espacios libres, podrían tener cabida en este mercado.

El jefe de la Policía Local, Juan Pedro Alonso, destacó que los estacionamientos se podrán realizar en los lugares habituales, en el caso del acceso de Cuéllar en la zona del pinar, a la derecha de la vía; mientras que si se accede desde Viloria, se podrá transitar con los vehículos por el camino hasta la zona trasera del Santuario. Los accesos se cortarán también como es habitual. El sábado, aproximadamente a las 19:00 horas, dependiendo del momento de mayor afluencia de gente y hasta la conclusión del rosario de las antorchas, que transcurre por la pradera; mientras que el domingo el corte tendrá lugar sobre las 11:00 horas, momento en el que habitualmente comienza a haber importante afluencia de personas.

Para el control de los accesos y los puestos se contará con dispositivos de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, además de una ambulancia. El Ayuntamiento de Cuéllar también implementará la dotación de contenedores durante todo el fin de semana, e instalará baños portátiles.