Directo Los bueyes logran reconducir a 'Saltavallas', pero se refugia entre unos árboles
Puesto en la romería del año pasado. M. R.

El mercadillo de la romería del Henar tendrá menos puestos debido al cambio de fecha

Decenas de vendedores ambulantes tenían comprometida su asistencia a otras citas el próximo domingo, cuando se celebra la fiesta de la Virgen

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:27

El mercadillo de venta ambulante que se celebra de forma paralela a la Solemnidad de la Virgen del Henar y su romería, verá reducido este ... año el número de puestos, ya que varios de los vendedores que habitualmente acuden a esta cita, tenían comprometida su asistencia a otras ferias o romerías el próximo domingo 21 de septiembre, cuando se celebra la festividad, ya que ellos contaban con su celebración el pasado domingo 14, fecha que en origen habría sido la de celebración, pues habitualmente la festividad se desarrollaba el domingo anterior a San Mateo, mientras que este año se ha optado por su celebración el mismo día de la onomástica del santo.

