Los mejores de la Segoviana en el primer triunfo de la temporada
Vota la actuación de cada uno de los jugadores azulgranas
Segovia
Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:57
La Gimnástica Segoviana sumó su primer triunfo de la temporada con una victoria clara y contundente en La Albuera ante UD Sámano. El equipo de ... Iñaki Bea tuvo paciencia para madurar el partido y encarrilar el triunfo en la segunda parte.
A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.
-
2
Carmona
Poco trabajo. Algo más en la segunda. Seguro bajo palos y sin pasar problemas.
-
3
Iker
Buen partido, tanto en ataque como en defensa. Muy buenas sensaciones.
-
4
Morata
Liderazgo en el eje de la zaga y poderío en ataque. Gran gol para encarrilar el choque.
-
3
Josep Jaume
No estuvo demasiado exigido, pero dejó muestras de ser un central muy solvente.
-
2
Rubén
Partido correcto. Sin apuros en defensa, se dejó ver poco en ataque.
-
2
Manu
No estuvo demasiado exigido. Cumplió con su función. Poco peso en salida de balón.
-
4
René
Omnipresente. Apoyó en defensa, se desplegó en ataque y dominó el juego aéreo.
-
3
Ayán
Personalidad y verticalidad. En cuanto decida mejor, será un gran extremo.
-
2
Pau Miguélez
Buen partido, ofreciéndose siempre en la medular. Penalti muy mal tirado.
-
3
Samu Manchón
Jugó por todo el campo y fue un apoyo constante para sus compañeros.
-
2
Álex Castro
Tuvo dos (una muy difícil) y no fue capaz de marcar. Buenos movimientos.
Los cambios
-
3
Diego Campo
Tiene un guante en la derecha. Ante un equipo cansado marcó diferencias.
-
2
Ivo
Gran definición en el 3-0. Un buen arranque a su segunda etapa en el club.
-
1
Javi Borrego
Tuvo poco protagonismo en el tiempo que estuvo en el terreno de juego.
-
2
Silva
Bien en las acciones defensivas, puso un balón espectacular a Ivo en el 3-0.
-
1
Marc Tenas
Sin apenas contacto con el balón. Lanzó una falta peligrosa que paró el portero.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.