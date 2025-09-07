Los mejores de la Segoviana en el primer triunfo de la temporada

La Gimnástica Segoviana sumó su primer triunfo de la temporada con una victoria clara y contundente en La Albuera ante UD Sámano. El equipo de ... Iñaki Bea tuvo paciencia para madurar el partido y encarrilar el triunfo en la segunda parte.

A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.

2 Carmona

Poco trabajo. Algo más en la segunda. Seguro bajo palos y sin pasar problemas.

Puntuación de Carmona 1 2 3 4 5

3 Iker

Buen partido, tanto en ataque como en defensa. Muy buenas sensaciones.

Puntuación de Iker 1 2 3 4 5

4 Morata

Liderazgo en el eje de la zaga y poderío en ataque. Gran gol para encarrilar el choque.

Puntuación de Morata 1 2 3 4 5

3 Josep Jaume

No estuvo demasiado exigido, pero dejó muestras de ser un central muy solvente.

Puntuación de Josep Jaume 1 2 3 4 5

2 Rubén

Partido correcto. Sin apuros en defensa, se dejó ver poco en ataque.

Puntuación de Rubén 1 2 3 4 5

2 Manu

No estuvo demasiado exigido. Cumplió con su función. Poco peso en salida de balón.

Puntuación de Manu 1 2 3 4 5

4 René

Omnipresente. Apoyó en defensa, se desplegó en ataque y dominó el juego aéreo.

Puntuación de René 1 2 3 4 5

3 Ayán

Personalidad y verticalidad. En cuanto decida mejor, será un gran extremo.

Puntuación de Ayán 1 2 3 4 5

2 Pau Miguélez

Buen partido, ofreciéndose siempre en la medular. Penalti muy mal tirado.

Puntuación de Pau Miguélez 1 2 3 4 5

3 Samu Manchón

Jugó por todo el campo y fue un apoyo constante para sus compañeros.

Puntuación de Samu Manchón 1 2 3 4 5

2 Álex Castro

Tuvo dos (una muy difícil) y no fue capaz de marcar. Buenos movimientos.

Puntuación de Álex Castro 1 2 3 4 5

Los cambios

3 Diego Campo

Tiene un guante en la derecha. Ante un equipo cansado marcó diferencias.

Puntuación de Diego Campo 1 2 3 4 5

2 Ivo

Gran definición en el 3-0. Un buen arranque a su segunda etapa en el club.

Puntuación de Ivo 1 2 3 4 5

1 Javi Borrego

Tuvo poco protagonismo en el tiempo que estuvo en el terreno de juego.

Puntuación de Javi Borrego 1 2 3 4 5

2 Silva

Bien en las acciones defensivas, puso un balón espectacular a Ivo en el 3-0.

Puntuación de Silva 1 2 3 4 5

1 Marc Tenas

Sin apenas contacto con el balón. Lanzó una falta peligrosa que paró el portero.