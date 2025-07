El mejor recorrido para disfrutar de La Noche de Luna Llena de Segovia, según la IA

El Norte Segovia Sábado, 12 de julio 2025, 10:49 Comenta Compartir

La ciudad de Segovia vive este sábado una de sus noches más mágicas y esperadas del año: la Noche de Luna Llena. Decenas de actividades culturales, musicales, artísticas y gastronómicas llenarán calles, plazas y espacios históricos desde el atardecer hasta bien entrada la madrugada. Para quienes deseen exprimir al máximo esta experiencia única, la Inteligencia Artificial propone un itinerario pensado para disfrutar del mayor número de propuestas sin perder detalle.

La jornada puede comenzar a las ocho de la tarde en la Plaza Mayor, donde tendrá lugar el pregón inaugural a cargo de los arqueólogos David Álvarez Alonso y María de Andrés. En este mismo espacio, la música tradicional resonará gracias a la dulzaina interpretada por la Asociación Cultural Escuela de Dulzaina. Muy cerca, el espectáculo de teatro de calle 'Olympics', de Nacho Vilar Producciones y Yllana, aportará humor y energía al ambiente. Para quienes deseen empezar la noche de manera creativa, el taller de acuarelas 'La Estrella Eres Tú' será una opción ideal, abierto a todos los públicos hasta las diez y media.

A continuación, es recomendable desplazarse al Paseo del Salón de Isabel II. Allí, desde las ocho y media, se podrá disfrutar de una degustación de cocina de fusión y cócteles sin alcohol ofrecidos por asociaciones locales de cocineros y camareros. La experiencia gastronómica se complementa con la batucada de Ronny Vasquez, que pondrá ritmo y ambiente al paseo. A partir de las nueve de la noche, varias alternativas se abren paso en distintos puntos del centro histórico. Una de ellas es seguir a la banda itinerante Puntillo Canalla, que recorrerá desde la Casa de los Picos hasta la zona de bares. Otra opción es acercarse a la plaza de la Alhóndiga para escuchar un relajante concierto de bossa nova, o bien visitar la iglesia de San Nicolás y disfrutar de la comedia 'Petición de Mano', de Anton Chéjov.

A las nueve y media, las Ruinas de San Agustín acogen el espectáculo de magia de Héctor Sansegundo, pensado para todos los públicos. En ese mismo momento, en la plaza del Azoguejo, el Festival Folclórico Internacional La Esteva ofrecerá una muestra de danzas tradicionales. El público que prefiera seguir explorando propuestas teatrales y literarias puede acudir a la Casa de Andrés Laguna, donde tendrá lugar el Festival de Narradores Orales con la narradora Paula Carballeira.

La noche continúa a las diez con más música en directo: el grupo Bolango Boy tocará en la plaza de San Martín, mientras que en el Jardín de los Poetas comenzarán los primeros pases de observación astronómica, una experiencia única para quienes quieran mirar al cielo y dejarse guiar por expertos. Esta actividad se repetirá también a las once y a las doce y media.

Hacia las diez y media, es buena idea regresar al Paseo del Salón para asistir al concierto del Dúo Caracolados, que ofrecerá un recorrido musical por distintas culturas del mundo. Si aún no se ha visto el espectáculo de magia, esta es también una buena hora para volver a San Agustín. Otra opción atractiva es sumarse a las visitas guiadas a la luz de las velas por el monasterio de San Antonio el Real, que comienzan a las nueve y media y se repiten a las once y cuarto.

A las once de la noche, mientras las plazas siguen llenas de música, la ciudad ofrece la posibilidad de seguir descubriendo su patrimonio. La colección de títeres de Francisco Peralta, en el Jardín de los Poetas, mantendrá sus puertas abiertas hasta las once y media. Y a partir de las once y media, el grupo Rayo Stoned cerrará la programación musical en la plaza de San Martín con un potente tributo a los Rolling Stones. Quienes aún tengan ganas de seguir, pueden acudir a las Ruinas de San Agustín, donde el ilusionista Iván Asenjo ofrecerá dos pases de magia para público adulto, a las once y media y a las doce y media de la madrugada.

Para quienes busquen una despedida más tranquila, la observación astronómica de las doce y media en el Jardín de los Poetas será un broche perfecto. Por último, antes de retirarse, merece la pena acercarse a los bares participantes en la ruta de tapas exclusivas inspiradas en la Luna Llena, disponibles hasta agotar existencias en algunos de los establecimientos más conocidos del centro.

Con este recorrido, los visitantes y vecinos de Segovia podrán vivir intensamente una noche pensada para todos los públicos, donde la cultura, el arte, la gastronomía y el patrimonio se funden bajo la magia de la luna llena. Una oportunidad única para redescubrir la ciudad con otros ojos y dejarse llevar por la emoción de una velada irrepetible.