Mazarías acusa al sindicato policial mayoritario de difamar: «Esa es la tónica»

El gobierno municipal del Partido Popular salió al paso de las críticas del Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León (SPPM) por la ... parálisis de la mesa de trabajo de la Policía Local de Segovia y por la «falta de seguridad» en determinados turnos. El alcalde, José Mazarías, negó la mayor y tildó de «no ciertas» la mayoría de las afirmaciones difundidas por la organización. «Difama, que algo queda: esa es la tónica», afirmó antes de precisar que la última reunión fue el 8 de mayo, pero que la mesa ya está convocada «desde hace unos días» para próximo martes. Según el regidor, el encuentro previsto a principios de septiembre se aplazó a petición de varios sindicatos para poder presentar una propuesta conjunta sobre el informe de reorganización de servicios elaborado por la Jefatura de la Policía Local.

El concejal de Seguridad, César Martín, abundó en ese argumento y recordó que la representación de la plantilla no se limita al SPPM: «En la mesa están AITAS, CSIF, UGT y CC OO. No hay un único interlocutor». Martín aseguró que en la reunión del 8 de mayo el propio SPPM pidió no cerrar algunos asuntos pese a la intención del gobierno local de dejar flecos resueltos para avanzar. «Esa dinámica, unida a que el sindicato suele consultar a sus afiliados entre reunión y reunión, retrasa la toma de decisiones», reprochó.

El edil explicó que a finales de agosto recibió de la Jefatura de la Policía Local el informe sobre una posible reestructuración de secciones y turnos, documento cuya discusión motivó la citada petición de aplazamiento por parte de los cinco sindicatos para consensuar postura. Recalcó, además, que una de las reivindicaciones del SPPM -asimilar las guardias al modelo de Bomberos- fue descartada «desde las primeras reuniones» con el rechazo del resto de centrales sindicales: «Los turnos de Policía Local no tienen nada que ver con los de los bomberos».

Frente a la denuncia de «falta de seguridad» por turnos con pocos efectivos, Martín fue tajante: «No es cierto». Aseguró que desde el pasado invierno rige la instrucción de no patrullar en solitario y que, si se producen ausencias de última hora, la Jefatura cubre los mínimos con jornadas extraordinarias de agentes de libranza.

En materia de plantillas, el concejal defendió que el Consistorio está cumpliendo los compromisos adquiridos. Explicó que en 2024 Segovia se adhirió a la convocatoria de la Junta de la Castilla y León que permitió incorporar cinco agentes -ahora en prácticas y a punto de tomar posesión-, y para 2025 el Ayuntamiento ha publicado la convocatoria para cubrir nueve vacantes más. La hoja de ruta pasa por repetir la convocatoria regional en los años pares (2026 y 2028) y realizar convocatorias propias en los impares (2025 y 2027).