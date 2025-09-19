El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El jefe de la Policía Local, el concejal de Seguridad y el alcalde de Segovia. El Norte

Mazarías acusa al sindicato policial mayoritario de difamar: «Esa es la tónica»

El concejal de Seguridad descarta replicar el mismo sistema de guardias de los Bomberos de Segovia

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:37

El gobierno municipal del Partido Popular salió al paso de las críticas del Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León (SPPM) por la ... parálisis de la mesa de trabajo de la Policía Local de Segovia y por la «falta de seguridad» en determinados turnos. El alcalde, José Mazarías, negó la mayor y tildó de «no ciertas» la mayoría de las afirmaciones difundidas por la organización. «Difama, que algo queda: esa es la tónica», afirmó antes de precisar que la última reunión fue el 8 de mayo, pero que la mesa ya está convocada «desde hace unos días» para próximo martes. Según el regidor, el encuentro previsto a principios de septiembre se aplazó a petición de varios sindicatos para poder presentar una propuesta conjunta sobre el informe de reorganización de servicios elaborado por la Jefatura de la Policía Local.

