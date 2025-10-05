La marea verde bate récord en Cuéllar al reunir a más de 2.800 andarines

La marea verde de Cuéllar, que un año más tomó las calles de la villa en una marcha solidaria a beneficio de la Asociación Española ... Contra el Cáncer (AECC), batió ayer todos los récords al reunir un total de 2.804 participantes, una cifra que superó en casi 150 la conseguida el año pasado, lo que supone un millar más que hace dos citas. Y todo por una causa solidaria.

El objetivo de este año era superar el umbral de los 2.660 andarines de 2024 y, si era posible, llegar a los 2.800, que es el número de camisetas que se habían encargado para inundar de verde las calles de Cuéllar. En este sentido, cientos de personas se acercaron hasta la zona de los paseos de San Francisco, punto de partida de la marcha, y donde, desde primera hora de la mañana los voluntarios trabajaron para poner a punto todo antes de la salida, prevista para las 11:00 horas.

Tras el saludo oficial, se dio paso al nombramiento de la madrina de esta edición, reconocimiento que recayó en María Ángeles Arranz, una cuellarana afincada en Pamplona que el año pasado realizó su propio reto contra el cáncer. Es una iniciativa que se quiso agradecer con el reconocimiento, lo que la atleta aficionada agradeció. Arranz, junto al alcalde Carlos Fraile y el presidente de la junta provincial de la AECC, Juan Vicente Cuesta, se dirigieron hasta el primer arco para cortar la cinta inaugural. Así comenzó la marcha, cuyo itinerario ascendía a 3,5 kilómetros.

Los participantes eran vecinos de todas las edades, desde bebés en sus carritos o en las mochilas que portaban sus padres, niños en sillas o personas mayores, sin olvidarse de algunas mascotas, que recorrieron buena parte del municipio, primero por la zona sur para después continuar por el norte y regresar de nuevo al punto de partida.

Los andarines fueron recibidos en la meta por el ritmo de los Batukantes de Zereia. También se les facilitó un avituallamiento para recuperar fuerzas. Con cientos de personas nuevamente llenando la zona de la plaza de La Soledad y los paseos de San Francisco, los inscritos pudieron disfrutar de más actuaciones, como las del grupo Sueño Flamenco o de la Coral Cuellarana que, fieles a este evento, interpretaron un año más 'Sobreviviré', entre otros temas.

La solidaridad no acabó aque, ya que los asistentes aprovecharon esta propuesta para comprar productos de la propia Asociación Contra el Cáncer y así colaborar con la causa, así como dulces y manualidades elaboradas por voluntarias de la Asociación La Cuesta El Salvador

Para completar la mañana, no faltaron los sorteos de productos donados por particulares o por algunos de los establecimientos que forman parte del Centro de Iniciativas Turísticas de Cuéllar, que además, como colofón a la jornada, se sumó a esta iniciativa organizando una gran paellada.