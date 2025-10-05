El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cientos de personas forman una marea verde y solidaria en las calles de Cuéllar.

Cientos de personas forman una marea verde y solidaria en las calles de Cuéllar. Mónica Rico

La marea verde bate récord en Cuéllar al reunir a más de 2.800 andarines

La participación se ha disparado en esta edición del evento solidario al superar en casi 150 la cifra de andarines registrada el año pasado

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:39

Comenta

La marea verde de Cuéllar, que un año más tomó las calles de la villa en una marcha solidaria a beneficio de la Asociación Española ... Contra el Cáncer (AECC), batió ayer todos los récords al reunir un total de 2.804 participantes, una cifra que superó en casi 150 la conseguida el año pasado, lo que supone un millar más que hace dos citas. Y todo por una causa solidaria.

