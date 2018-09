La marcha de Bayón obliga a Luquero a recomponer su equipo por segunda vez en tres meses José Bayón, cuando entraba este martes en el Ayuntamiento. / Antonio de Torre La alcaldesa confía las áreas de Hacienda, Empleo, Desarrollo e Innovación a Jesús García zamora, hasta ahora encargado de Medio Ambiente CLAUDIA CARRASCAL Segovia Miércoles, 12 septiembre 2018, 19:38

El concejal de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación del Ayuntamiento de Segovia, José Bayón, será el nuevo consejero delegado de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) y pasará a formar parte del gabinete asesor de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Su salida de la corporación municipal, dos meses después de la dimisión de Alfonso Reguera, obliga a Clara Luquero a recomponer por segunda vez su equipo en solo tres meses, y cuando queda menos de un año para concluir el mandato municipal. La última remodelación fue efectiva el viernes, con la toma de posesión de Marta Gutiérrez como encargada de Juventud.

Bayón tiene el compromiso de asistir al pleno del 5 de octubre y de apoyar un tiempo a su sustituto

La fecha exacta en la que concluirán los trámites y Bayón se incorporará de forma definitiva al equipo de Gobierno de Pedro Sánchez aún se desconoce. Este martes explicó en rueda de prensa que previsiblemente será en octubre cuando deje su escaño en el Ayuntamiento, porque su nuevo cargo es incompatible con el de concejal. Eso sí, se ha comprometido a estar presente en el pleno municipal del 5 de octubre, y la alcaldesa añadió que seguirá apoyando durante un tiempo a Jesús García, que asumirá las concejalías que desempeñaba Bayón, las de Empleo, Desarrollo e Innovación y la de Hacienda, de la que se hizo cargo cuando dimitió Reguera. Además, Bayón se mantendrá como secretario de la Agrupación Local del PSOE de Segovia, también como miembro de la ejecutiva provincial y se implicará en la campaña electoral de Clara Luquero para las elecciones municipales de 2019.

Dos renuncias antes de reorganizar el grupo socialista Ante la salida inminente de José Bayón del equipo de gobierno socialista la alcaldesa anunció que, como es obvio, será necesaria una nueva reestructuración. Será la segunda remodelación en tres meses y el neurólogo segoviano Ángel Berbel tomará posesión como nuevo concejal y asumirá la Concejalía de Medio Ambiente, de la que se hacía cargo Jesús García Zamora, pues esté asumirá las áreas de Bayón. Berbel se incorporará tras la renuncia de los dos siguientes candidatos de la lista del PSOE, Sergio Iglesias, ahora asesor de la subdelegada del Gobierno en Segovia, Lirio Martín, y de Virginia de la Calle, inmersa en un proyecto empresarial que ha cogido impulso, indicó Luquero. Ángel Berbel (1969) es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, con la especialidad en Neurología. Durante su carrera profesional ha trabajado en los Hospitales General Yagüe de Burgos, Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Institut für Patologie, Kantonsspital (Basilea, Suiza), Severo Ochoa de Leganés (Madrid) y Central Cruz Roja San José y Santa Adela, también de Madrid. Ha desarrollado su actividad como coordinador del Grupo de Estudio de Neurogeriatría de la Sociedad Española de Neurología y tiene un dilatado currículo. Jesús García Zamora (1969), hasta ahora concejal de Medio Ambiente, se hará cargo de las concejalías de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, y también de Economía y Hacienda, área que Bayón asumió el pasado mes de junio tras la dimisión del concejal Alfonso Reguera por un altercado con un policía local. Además, será portavoz del grupo municipal socialista. Como se recordará, del área de Urbanismo se ocupa Claudia de Santos, concejala de Patrimonio y Turismo. García Zamora es diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad Complutense, técnico medio en Prevención de Riesgos Laborales y trabajador del sector agroalimentario. Se afilió al PSOE en 1995 y es miembro del Comité Provincial desde 2007, además de afiliado a UGT desde 1990. Luquero confirmó que no se liberará, al menos de momento, y compatibilizará su trabajo en UGT con las nuevas responsabilidades en las dos concejalías que asumirá en un plazo aproximado de un mes. No obstante, indicó que, ahora dedicará más tiempo a la política. Además, Andrés Torquemada continúa como primer teniente de alcalde, Marisa Delgado pasa a ser la segunda, Marian Rueda, la tercera, y Paloma Maroto, la cuarta.

José Bayón (Segovia, 1978) es ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) e Ingeniero de Producción y Logística por la Universidad Técnica de Munich en Alemania (TUM). Su actividad profesional la ha desarrollado como Ingeniero en diferentes empresas de Alemania y España, como Daimler AG, Airbus, General Electric o General Dynamics. Además, completó su formación con un máster en Gestión política por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y es militante del PSOE desde 2003, donde ha ocupado diferentes puestos en Comités locales y regionales. Actualmente es miembro de las ejecutivas municipal y provincial del PSOE de Segovia y miembro del Consejo Federal para la Transición Industrial y Energética del PSOE.

El todavía concejal reconoció que fue hace aproximadamente diez días cuando recibió la llamada de la ministra para ofrecerle este puesto en una empresa cien por cien pública y que constituye el principal instrumento financiero para las pymes innovadoras y start-ups de todo el país.

Bayón agradeció la confianza que han depositado en él la ministra de Industria y todo su equipo, pero también trasladó el agradecimiento, visiblemente emocionado, a la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero. Aunque el cargo que desempeñará en Enisa está dentro de su ámbito empresarial y de formación, puntualizó que «Maroto no habría confiado en mí para este puesto si Clara no me hubiese ofrecido ser concejal de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación». Asimismo, explicó que esta decisión supone un importante respaldo a la política de innovación y desarrollo económico que el Ayuntamiento lleva realizando en este mandato, y que «va a continuar» a partir de ahora.

El equipo de gobierno municipal «perderá a un concejal en el día a día, pero gana un concejal en el Ministerio», aseveró Bayón (la misma idea que citó después la alcaldesa), quien recordó que antes que concejal y militante es segoviano y, por tanto, castellano y leonés, por lo que seguirá trabajando para atender las necesidades especiales de esta tierra. «Es importante que Segovia y que Castilla y León tengan representación en un Ministerio tan destacado para afrontar los retos de la despoblación y la falta de oportunidades», aseguró.

Además, su ausencia y la reestructuración del equipo de Gobierno municipal «no afectarán al proyecto de ciudad» que la alcaldesa tiene para Segovia porque «nadie es imprescindible», señaló. El Ayuntamiento de la ciudad seguirá adelante y lo hará respaldado por el Gobierno de España, según Bayón, quien insistió en que el reto es lograr que sea una tierra de oportunidades, innovación y desarrollo.

A disposición del partido

Eso sí, admitió que le hubiese gustado rematar algún proyecto más, pero es el momento de prestar apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, ya que cuando comenzó a militar hace 15 años lo hizo con el objetivo de estar «donde el partido lo necesitara». Aunque reconoce que el país atraviesa un momento complicado, considera que «hay que responder y apoyar al Gobierno porque muchos españoles han puesto sus esperanzas en él» y, en su opinión, «la política es así, se basa en retos».

La alcaldesa, Clara Luquero, compareció con el concejal y reconoció que será una «pérdida tremenda» para el Ayuntamiento, porque Bayón constituye «una pieza clave» para la ciudad. No obstante, recordó que, en este caso, deja el acta «por una buena noticia». Además, subrayó Luquero que Bayón se marchará con el objetivo de que los asuntos pendientes de su área lleguen a buen puerto y de cumplir con el programa electoral, y al principio seguirá apoyando y tutelando la labor de esta Concejalía.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, también se pronunció respecto al nuevo nombramiento durante su visita a la ciudad dentro de la ronda de contactos que inició ayer en Segovia.

El Gobierno de España intenta que los temas importantes que afectan al país y a los ciudadanos, como es la innovación, «cuente con los mejores», declaró, y advirtió de que el Ayuntamiento de Segovia es «una magnifica escuela» y que Bayón ha tenido a lo largo de estos años a «la mejor maestra, la alcaldesa, Clara Luquero». Por eso, Barcones se mostró confiada en que los éxitos del que será el nuevo consejero delegado de la empresa estatal Enisa repercutirán en todo el país, que se beneficiará de sus conocimientos y formación, sentenció.

Pendiente

Entre los proyectos que deja pendientes Bayón en esta área municipal de Empleo, Desarrollo e Innovación se encuentran el Plan Estratégico de Segovia, que se presentará de manera formal la próxima semana; también el proyecto Smart Digital Segovia uno de los más ambiciosos de su concejalía; concluir el edificio CIDE de empresas del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT), cuyas obras se retomarán en unos meses y el Plan de Uso y Gestión del edificio está previsto que se presente en octubre o noviembre. En el área de Hacienda deja pendiente la aprobación de las ordenanzas fiscales y la elaboración del presupuesto municipal para 2018.